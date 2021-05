Wennigsen

Binnen 24 Stunden wurden in Wennigsen keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstag mitgeteilt. Aktuell sind 33 Wennigser nachweislich infiziert. Am Montag waren es noch 34.

Die Inzidenz der Gemeinde ist gesunken – von 97,4 am Montag auf aktuell 90,4. Damit hat Wennigsen den fünftbesten Wert aller Regionskommunen. Nur vier davon haben eine niedrigere und damit bessere Inzidenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben.

Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 362 Menschen in Wennigsen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Lisa Malecha