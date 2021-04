Das mobile Testteam des privaten Anbieters Das Testzentrum aus Hannover bietet ab sofort wöchentliche Corona-Tests in Wennigsen an. Der erste Termin ist bereits am Freitag, 16. April.

Das mobile Testteam war mit seinem Kleinbus bereits in Gehrden – nun bietet der private Anbieter auch Tests an der mobilen Teststation in Wennigsen an. Quelle: Sarah Istrefaj (Archiv)