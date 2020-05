Corona: So soll es an den Wennigser Grundschulen weitergehen

Bredenbeck/Wennigsen

Nur in kleinen Gruppen auf den Schulhof, geteilte Klassen und Aufgaben für zu Hause – die beiden Grundschulen im Gemeindegebiet bereiten sich auf den Schulstart vor. Am 4. Mai sollen in beiden Schulen nach bisheriger Planung zunächst die Viertklässler mit dem Unterricht beginnen, am 18. Mai dann die Drittklässler dazukommen und Ende Mai voraussichtlich die Zweitklässler.

So startet die Grundschule Wennigsen

„Wir werden mit den Schülern zunächst die Hygiene- und Abstandsregeln ausführlich besprechen“, sagt Hanna Rojczyk, Leiterin der Wennigser Grundschule. „Die Kinder wissen, dass sie direkt in ihre Klasse gehen sollen.“ Ihre Jacken sollen die Schüler mitnehmen und über ihren Stuhl hängen, auch die Schuhe sollen sie anbehalten. „So wollen wir Aufläufe an den Spinden vermeiden“, sagt Rojczyk. Zudem würden die Tische einzeln in den Klassen aufgestellt. „Wenn die Viert- und Drittklässler wieder an der Schule sind, haben wir hier rund 70 Kinder“, erläutert die Schulleiterin. „Dazu kommen noch die Kinder aus der Notbetreuung.“

Bitte eineinhalb Meter Abstand halten: Überall in den Grundschulen hängen solche Hinweiszettel. Quelle: privat

Vor allem die Hygiene sei nun wichtig, sagt Rojczyk. Doch eben da gebe es ein Problem: „Wir haben kein warmes Wasser in der Schule.“ Daher bemühe die Schule sich darum, einen Durchlauferhitzer zu bekommen. Zudem sei der Reinigungsplan umgestellt worden. Die Reinigungskräfte reinigen die Räume, die genutzt werden täglich intensiver als zuvor. Auch die Tische werden jeden Tag abgeputzt. „Also so, wie es eigentlich immer sein müsste“, sagt die Schulleiterin.

Auch bei den Pausen gibt es Neuerungen: Auf die verschiedenen Schulhöfe der Grundschule dürfen jeweils nur noch zehn Kinder gleichzeitig. „Dort wird es besonders schwierig, darauf zu achten, dass der Abstand eingehalten wird“, sagt die Schulleiterin. Gerade bei den kleineren Kindern aus den ersten Klassen sehe sie das als Herausforderung.

Kinder kommen tageweise zur Schule

In Wennigsen werden die Klassen in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe besucht die Schule jeweils montags, mittwochs und freitags, die zweite Gruppe kommt dienstags und donnerstags – nach zwei Wochen werden die Unterrichtstage dann gewechselt. Für die Tage, an denen die Kinder nicht in der Schule sind, bekommen sie Aufgaben, die sie zu Hause erledigen müssen.

Das Material, dass die Schüler zu Hause bearbeiten, beziehe sich auf bereits erlernten Stoff und diene dazu, diesen zu festigen, sagt Rojczyk und ergänzt, dass es einfach zu viele unterschiedliche Voraussetzungen bei den Schülern geben, um neuen Stoff zu erarbeiten. Allerdings werde auch individuell geschaut, welches Kind welche Aufgaben erledigen kann. „Es wird sicherlich schwer werden, einen Punkt zu finden, an dem wir wieder ansetzen können, wenn die Schule losgeht – aber ich denke, die Kinder können den Stoff schnell aufholen.“

Bereits in den vergangenen Wochen hätten die Lehrer ihrer Schülern Arbeitsmaterialien vorbeigebracht, sagt Rojczyk. Hinzu kämen „Alltagsaufgaben“: Die Kinder wurden beispielsweise aufgefordert, zu backen, um den Umgang mit Maßeinheiten zu lernen, oder auch Sport zu treiben.

So startet die Grundschule Bredenbeck

An der Grundschule Bredenbeck sollen die unterschiedlichen Gruppen auf Wunsch der Eltern täglich wechseln. Unterrichtet werden in erster Linie die Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch. Um sicherzugehen, dass der Mindestabstand eingehalten wird, sind auf dem Schulhof Wartepunkte markiert, an denen die Schülergruppen warten, um von ihrem Lehrer abgeholt zu werden. Den einzelnen Gruppen wird ein Bereich zum Spielen auf dem Pausenhof zugewiesen, dort werden die Kinder beaufsichtigt.

Zudem wird jede Klasse lediglich von zwei Lehrern unterrichtet, um die Durchmischung so gering wie möglich zu halten. Ebenso gibt es Abstandslinien in den Klassenräumen und Schilder, die immer wieder auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern hinweisen.

Solidarität ist groß

Auch wenn die Zeiten schwierig und die Herausforderungen neu sind: Schulleiterin Tatjana Seidensticker ist begeistert von der „unbeschreiblichen Solidarität“, die es in Bredenbeck auf allen Seiten gebe. Eltern helfen sich untereinander mit der Betreuung der Kinder, junge Menschen helfen alten, die Lehrer zeigen sich sehr solidarisch mit Kollegen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören. Auch die Kinder zeigten sehr großes Verständnis für die ungewohnte Situation, die ungewöhnliche Maßnahmen erfordert, berichtet sie.

In den Klassenräumen wurden Abstandslinien markiert. Quelle: privat

In Bredenbeck bereiten die Lehrer derzeit viele neue Maßnahmen vor – von herkömmlichen Unterrichtsmaterialien bis hin zu neuen digitalen Lernformen. Die Lehrer haben Wochenpläne für jeden Schüler ausgearbeitet. Diese basieren zum Großteil auf Büchern und Arbeitsblättern. Das sei aber für manche Fächer einfach nicht ausreichend, sagt die Schulleiterin. „Im Englischunterricht beispielsweise geht es größtenteils um die Aussprache. Dort recherchieren die Lehrer, welche Filme die Schüler sich anschauen können.“

Lehrerin dreht Erklärvideos

„Es gibt auch Kollegen, die sehr innovativ arbeiten und zum Beispiel Erklärvideos selber drehen.“ Außerdem biete eine Lehrerin den Schülern Onlineteamarbeit über Videotelefonie an. Das Kollegium nehme die Situation auch als Chance wahr, neue Dinge auszuprobieren, sagt Seidensticker.

In Bredenbeck wird auch auf digitalen Unterricht gesetzt. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand /dpa (Symbolbild)

Die Bredenbecker Grundschule versucht zudem das digitale System auszuweiten. Dafür wurde zunächst die häusliche Ausstattung mit Internet, WLAN und mobilen Endgeräten erfragt und gemeinsam mit dem Schulträger versucht, die Voraussetzungen für das digitale Arbeiten in allen Familien zu schaffen.

Schere im Leistungsniveau wird sich öffnen

Der häusliche Unterricht werde aber die Schere der unterschiedlichen Leistungsniveaus sehr weit öffnen, befürchtet Seidensticker: Auf der einen Seite geben Eltern mit ihren Kindern richtig Gas, kaufen privat Zusatzmaterial und erhöhen den Leistungsdruck auf das Kind enorm. Auf der anderen Seite müssen Eltern, gerade Alleinerziehende, nebenbei im Homeoffice arbeiten und haben einfach nicht die Möglichkeit, sich so intensiv um die Kinder zu kümmern. „Es bleibt abzuwarten, wie unterschiedlich die Leistungsspanne ist, die wir zu Beginn des normalen Schulbetriebes wieder einfangen müssen“, sagt die Schulleiterin.

Riesen-Jenga zum Schulstart in Bredenbeck Der Förderverein der Grundschule Bredenbeck hat zum Schulstart ein neues Spiel angeschafft, bei dem die Hilfe jedes Schülers gefragt ist. Da einige Kinder noch einige Wochen warten müssen, bis sie endlich wieder zur Schule dürfen, bekommen alle Schüler einen Holzklotz für ein Riesen-Jenga nach Hause geliefert. Jedes Kind kann seinen Klotz individuell gestalten und dann an seinem ersten Schultag mitbringen. Am Ende entsteht so ein großes Geschicklichkeitsspiel. Die Klötze wurden von der Tischlerei Weiß und Westermann zurechtgesägt.

Zur Galerie In der Grundschule Bredenbeck sind derzeit einige Kinder in der Notbetreuung. Doch wie finden sie es, zur Zeit nicht „richtig“ zur Schule gehen zu können?

Von Lisa Malecha