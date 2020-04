Wennigsen

Ab Montag wird es in Niedersachsen Pflicht sein, zum Schutz vor dem Coronavirus eine Mund-Nasen-Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Der Präventionsrat Wennigsen möchte diese Maßnahme unterstützen und bietet daher Masken gegen eine Spende an.

Mit Unterstützung nähen die Mitglieder des Präventionsrats die Masken, die ab Dienstag per E-Mail an jugendpflege@wennigsen.de sowie telefonisch unter (05103) 2104 – gerne auf den Anrufbeantworter sprechen – angefragt werden.

Masken werden kontaktlos ausgehändigt

Etwa 50 Masken sollen in den kommenden Tagen fertiggestellt werden, sagt Barbara Krüger vom Präventionsrat. Je nach Bedarf wolle der Präventionsrat noch neue Masken nähen. „Wir wollen unseren Beitrag leisten“, sagt Krüger. Interessierte werden nach Anruf oder Mail einen Termin mit der Jugendpflege ausmachen, zu dem die Maske dann kontaktlos übergeben wird.

Der Präventionsrat hat zudem auf seiner Unterseite auf der Homepage der Gemeinde unter wennigsen.de eine Liste mit Kontaktadressen zum Thema Corona aufgeführt.

Von Lisa Malecha