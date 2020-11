Wennigsen

Im März hatten junge Wennigser gemeinsam mit den Jusos eine Einkaufshilfe gegründet. Die Helfer gehen beispielsweise Lebensmittel für Menschen einkaufen, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht in den Supermarkt gehen wollen oder dürfen. Unterstützt wird das Angebot von der Gemeinde Wennigsen, die den Helfern unter anderem das Telefon für die Hotline bereitstellt.

Seither läuft das Angebot ohne Unterbrechung weiter – auch wenn die Anfragen zuletzt abgenommen haben. „Einige Helfer haben aber Tandems gegründet, sodass die Hilfesuchenden sich direkt bei ihnen melden und nicht mehr über die Hotline gehen“, sagt Robin Oppermann, der die Einkaufshilfe koordiniert. Ab und an würden ihn aber noch neue Anfragen erreichen. „Eine Person rief zum Beispiel an und erzählte, dass sie den Flyer seit März habe und nun auch Hilfe benötige“, sagt er. Auch habe es Menschen gegeben, die sich an die Einkaufshilfe gewandt hätten, weil sie in Quarantäne mussten.

Die jüngste Helferin ist zwölf Jahre alt

Trotz der sinkenden Zahl an Anfragen gibt es noch einen Helferstamm von elf Personen, die auch noch neue Aufträge annehmen. „Die Einkaufshilfe kann somit noch auf Anfragen reagieren“, sagt Oppermann.

Insgesamt etwa 150 Einkäufe haben die Helfer – zu Hochzeiten waren es mehr als 30 – seit März übernommen, rund 50 Personen haben sich insgesamt bei dem Team gemeldet. „Die jüngste Helferin ist zwölf Jahre alt, die älteste über 40“, sagt Oppermann. Und sie alle wollen weiterhin für ihre Mitmenschen da sein. Angedacht sei das Angebot vor allem für die Wennigser, die ansonsten keine Hilfe bekommen, etwa, weil sie keine Verwandten im Ort haben.

So ist die Einkaufshilfe erreichbar

Unter der zentralen Telefonnummer (0157) 33774011 werden Hilfegesuche angenommen und an Helfer weitergeleitet. Menschen, die beim Einkaufen unterstützt werden möchten, erreichen die Ehrenamtlichen montags bis sonnabends zwischen 10 und 14 Uhr – auch mit einer Textnachricht via Whatsapp, Telegram oder SMS.

Alle, die Unterstützung benötigen, können sich auch mit einer ­E-Mail an einkaufshilfe.wennigsen@gmail.com wenden. Hilfesuchende werden gebeten, ihre Telefonnummer zu hinterlassen, damit die Helfer alles Weitere mit ihnen absprechen können.

Von Lisa Malecha