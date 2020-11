Wennigsen

Aufgrund der aktuellen Infektionslage befindet sich die Sophie-Scholl-Gesamtschule ( KGS) zunächst bis Freitag, 4. Dezember, in Szenario B. Für Fünft- und Sechstklässler wurde eine Notbetreuung eingerichtet. Eine Notbetreuung kann maximal für die zeitliche Überschneidung der Arbeitszeit beider Elternteile gewährt werden, teilt die Gemeinde unter www.wennigsen.de/notbetreuung mit. Eltern müssen daher eine Arbeitszeitbescheinigungen beider Elternteile einreichen.

Die Notbetreuung an der KGS ist in der Zeit von 8.10 bis 13.30 Uhr eingerichtet. Sie ist für Kinder vorgesehen, deren Erziehungsberechtigte in systemrelevanten Berufen tätig sind – also wenn sie etwa im Gesundheitsbereich, bei der Polizei oder in der Kinder- und Jugendbetreuung arbeiten. Eine Anmeldung für die Notbetreuung kann auch per Mail an krisenstab@wennigsen.de beantragt werden. Der Krisenstab prüft alle Anträge und gibt die Informationen an die Schule weiter.

Die KGS hat am Dienstag, 24. November, ins Szenario B gewechselt. Das Wechselmodell greift, wenn es an einer Schule einen Corona-Fall gibt und das Gesundheitsamt für eine Klasse oder einen Jahrgang Quarantäne angeordnet hat. Das Szenario sieht vor, dass alle Schüler einer Schule dann vorübergehend in zwei Gruppen unterteilt und im Wechsel in der Schule und im Homeschooling unterrichtet werden. Das Wechselmodell wird vom Gesundheitsamt in der Regel für eine Dauer von 14 Tagen angeordnet und läuft dann automatisch aus.

Lisa Malecha