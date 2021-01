Wennigsen

Seit dem vergangenen Frühjahr gibt es in Wennigsen eine Einkaufshilfe, die von jungen Wennigsern organisiert wird. Doch der Service ist in den vergangenen Monaten in Vergessenheit geraten. Daher setzt sich das Jugendparlament (Jupa), das die Einkaufshilfe initiiert hat, nun dafür ein, wieder mehr für ihren Service zu werben. Dazu haben sie in den Wennigser Supermärkten unter anderem Flyer verteilt.

„Wir vermuten, dass die Menschen nicht mehr auf dem Schirm haben, dass es uns gibt“, sagt Jakob Grimm vom Jupa. Daher wollen er und seine Mitstreiter die Einkaufshilfe wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Immerhin ist es aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nach wie vor wichtig, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen zu schützen. Denn jeder verhinderte schwere Krankheitsverlauf entlastet die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem.

Wenn die Helfer für Menschen aus den Risikogruppen einkaufen gehen, werden sie den persönlichen Kontakt auf das Nötigste beschränken, so das Einkaufshilfenteam.

Neue Helfer gesucht

„Wir hoffen, dass wir bald wieder so viele Anfragen haben, wie noch im vergangenen März“, sagt Grimm. Insgesamt etwa 150 Einkäufe haben die Helfer seit März 2020 übernommen, rund 50 Personen haben sich insgesamt Team gemeldet. Doch um diese Aufträge auch abarbeiten zu können, braucht das Team weitere Helfer. „Momentan sind wir etwa 30 Helfer, aber man kann nie genug Hände haben“, sagt Grimm.

So erreichen Sie die Einkaufshilfe

Das Jupa ist montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer (01573)3774011 – auch mit einer Textnachricht via Whats­app, Telegram oder SMS – sowie per der E-Mail einkaufshilfe.wennisen@gmail.com erreichbar. Die Einkaufzettel werden dann an die Helfer weitergeleitet, die die Einkäufe dann möglichst schnell erledigen. Unterstützt wird das Angebot von der Gemeinde Wennigsen, die den Helfern unter anderem das Telefon für die Hotline bereitstellt.

Grimm betont, dass der Einkaufsservice nicht nur auf Einkäufe im Supermarkt beschränkt ist. So können die Helfer neben Lebensmittel einkaufen auch etwas aus der Apotheke mitbringen oder Pakete zur Post bringen oder abholen und weitere Dinge des täglichen Bedarfs für die Hilfesuchenden erledigen.

Von Lisa Malecha