Wennigsen

Zum Wochenende hin steigen die Corona-Zahlen in Wennigsen erneut an: Binnen 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover zehn neue Infektionen mit dem Coronavirus. Am Freitag sind 63 Menschen nachweislich mit Corona infiziert, am Donnerstag waren es noch 58. Fünf Menschen gelten als genesen und sind daher aus der Statistik herausgefallen.

Auch der Inzidenzwert ist von Donnerstag auf Freitag erneut gestiegen – von 173,9 auf aktuell 222,6. Die hohe Inzidenz heißt aber nicht, dass Wennigsen derzeit viele Hotspots hat. Der Inzidenzwert für kleine Kommunen wie Wennigsen steigt sehr schnell – auch bei nur wenigen Neuinfektionen, teilt die Region Hannover mit.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 283 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha