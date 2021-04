Wennigsen

Innerhalb von 24 Stunden haben sich fünf Personen in Wennigsen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Gesundheitsamt der Region am Donnerstag mitgeteilt. Aktuell sind 58 Menschen nachweislich infiziert, am Mittwoch waren es noch 53.

Der Inzidenzwert ist von Mittwoch auf Donnerstag allerdings leicht gesunken – von 201,7 auf aktuell 173,9. Die hohe Inzidenz heißt aber nicht, dass Wennigsen derzeit viele Hotspots hat. Der Inzidenzwert für kleine Kommunen wie Wennigsen steigt sehr schnell – auch bei nur wenigen Neuinfektionen.

Acht Infektionen in Kita

„Genauso schnell kann er aber auch wieder sinken, das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger erlebt“, teilt dazu Regionssprecher Christoph Borschel mit. „In diesem Fall ist kein Hotspot bekannt, acht aktuelle Infektionen in Wennigsen gehen aber beispielsweise auf zwei Kindertagesstätten zurück.“

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 278 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Von Lisa Malecha