Wennigsen

Zehn neue Infektionen für die Gemeinde Wennigsen meldet die Region Hannover am Mittwoch: Sie lassen sich nach Aussage von Behördensprecher Christoph Borschel weder auf einen Hotspot noch auf Infektionen in Senioreneinrichtungen, Kitas oder Schulen zurückführen.

Aktuell sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover 66 Menschen in Wennigsen nachweislich mit Corona infiziert. Am Dienstag waren es noch 62. Sechs Personen gelten als genesen und sind daher aus der Statistik herausgefallen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 312 Menschen nachweislich mit Corona infiziert.

Höchste Inzidenz in der Region

Auch die Inzidenz ist gestiegen – von 292,1 auf 306. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Der aktuelle Wert von über 300 ist weitaus höher als die Werte der nächsten Kommunen auf der Liste, Lehrte (177,7) und Hannover (157,7). Den niedrigsten und damit besten Inzidenzwert regionsweit gibt es aktuell in Barsinghausen (60).

Noch Schwankungen wegen der Feiertage

Borschel betont, dass der Inzidenzwert für kleine Kommunen wie Wennigsen immer sehr schnell steigt – auch bei nur wenigen Neuinfektionen. „Genauso schnell kann er aber auch wieder sinken, das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger erlebt“, sagt Borschel. Er verweist zudem darauf, dass das Gesundheitsamt derzeit noch mit Schwankungen in den Fallzahlen aufgrund der Feiertage rechnet.

Von Lisa Malecha