Wennigsen

Sie trauen ihm den „dringend erforderlichen Neubeginn“ zu: Die FDP Wennigsen hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt am 26. September den SPD-Kandidaten Ingo Klokemann zu unterstützen. Die Liberalen erwarten sich von ihm „frischen Wind im Rathaus“.

„Die FDP traut ihm eher zu, beherzt unter anderem die Probleme in der Kinderbetreuung anzupacken und zügig voranzubringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Liberalen. Wesentlich sei für die FDP, dass sie Klokemann als verlässlichen Partner der Ratspolitik sehe, der sich nicht abfällig über die Arbeit des ehrenamtlichen Rates äußere, sondern gemeinsam mit Rat und Verwaltung die Probleme der Gemeinde angehe und löse.

Liberale trauen Klokemann Neustrukturierung zu

Nach Einschätzung der Liberalen könne die anstehende Neustrukturierung der Verwaltung durch Ingo Klokemann schnell und im Einvernehmen mit der Politik umgesetzt werden. Und dies sei verbunden mit neuer Motivation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde. „Das Ziel muss sein, die Verwaltung konsequent zu einer echten Dienstleistungseinrichtung für alle Bürger der Gemeinde zu machen“, so die FDP.

Für den eigenen Bürgermeisterkandidaten der FDP, Jost Henkel, hatte es nach dem ersten Wahlgang nicht für die Stichwahl gereicht. Er erreichte 7,35 Prozent der Stimmen und fiel damit als letztplatzierter Bewerber aus dem Rennen.

CDU spricht keine Empfehlung aus

Die CDU war mit ihrem Kandidaten Peter Armbrust angetreten, der mit 16,48 Prozent den Einzug in die Stichwahl ebenfalls deutlich verpasste. Sie bedauerten das Ergebnis und bedankten sich bei ihrem Kandidaten für seine Kandidatur und den sehr engagierten Einsatz im Wahlkampf, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten.

Eine Empfehlung für die anstehende Stichwahl zum Amt des Bürgermeisters will der CDU-Parteivorstand für keinen der beiden Kandidaten abgeben. „Wir wünschen uns für die Zukunft eine weiterhin gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Gewählten im Gemeinderat Wennigsen.“

Zur Stichwahl um das höchste Amt in der Gemeinde Wennigsen treten am Sonntag, 26. September, SPD-Bewerber Ingo Klokemann und die parteilose Kandidatin Ulrike Schubert an.

Von Sarah Istrefaj