Wennigsen

SPD-Kandidat Ingo Klokemann wird Wennigsens neuer Bürgermeister. Nach einem monatelang intensiv geführten Wahlkampf ist der Jubel der Sozialdemokraten im Gemeinderat entsprechend groß. Doch auch die übrigen Fraktionen können mit der Entscheidung offenbar gut leben. Aus Sicht von CDU, Grünen und FDP steht einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem bisherigen SPD-Fraktionsvorsitzenden in der neuen Rolle des Verwaltungschefs nichts im Weg.

Die FDP hatte sich nach dem Ausscheiden ihres Kandidaten Jost Henkel im ersten Wahlgang schnell festgelegt und Ingo Klokemann ihre Unterstützung zugesagt. Weil es ein „Weiter so“ in der Verwaltung nicht geben dürfe, wie Fraktionssprecher Hans-Jürgen Herr immer wieder betonte. Mit Ulrike Schubert, die als Fachbereichsleiterin Ordnung und Organisation ein Teil eben dieser Verwaltung ist, wäre ein solcher Kurswechsel aus Sicht der Liberalen nur schwer möglich gewesen.

„Chance für einen Neustart“

„Mit Ingo Klokemann gibt es nun die Chance für einen echten Neustart“, sagt Herr, der erneut klar seine Meinung ausspricht, dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung ausbaufähig sei: „Ich hoffe, dass das Vertrauen der Politik in die Verwaltung und somit auch in die Verwaltungsspitze sich verbessert.“ Als Jurist und bisheriger SPD-Fraktionsvorsitzender sei Klokemann mit der Verwaltungsarbeit vertraut. „Gleichzeitig bringt er aber auch Erfahrung von außen mit. Ich bin gespannt und optimistisch“, so Herr.

Grüne sehen große Schnittmengen bei Klimaschutzthemen

Auch die Grünen hatten sich nach der Stichwahl hinter Klokemann gestellt. Grundsätzlich habe man sich auch mit Ulrike Schubert eine gute Zusammenarbeit vorstellen können, wie Fraktionssprecherin Gun Wittrien betont. Den Ausschlag für die Unterstützung des SPD-Kandidaten hätten hier die größeren Schnittmengen beim Thema Klimaschutz gegeben. „Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Ingo Klokemann als Bürgermeister einige Vorhaben vorantreiben und umsetzen können“, sagt Wittrien. Ganz oben auf der Liste steht der Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen.

Lutter rückt für Klokemann in den Rat nach

„Entspannt“ hat CDU-Ratsherr Joachim Batke das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Klokemann und Schubert verfolgt. „Wir hatten bei beiden Kandidaten keine Bedenken, was die Zusammenarbeit betrifft. Deshalb haben wir uns vor der Stichwahl auch ganz bewusst neutral verhalten und uns für keinen der beiden ausgesprochen“, erklärt Batke. Er verweist auf die „fairen Umgangsformen“, die den Wennigser Rat seit jeher auszeichneten: „Das ist sicherlich eine Wennigser Besonderheit.“

Mit Klokemanns Wahlsieg geht derweil noch eine weitere Personalie einher. Da der 46-Jährige im Gemeinderat künftig als Bürgermeister und nicht mehr als SPD-Mitglied abstimmt, wird in der elfköpfigen Fraktion der Sozialdemokraten ein Sitz frei. Auf diesen Sitz rückt Niklas Lutter nach.

Von André Pichiri