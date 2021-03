Wennigsen

Die Gemeindebüchereien in Bredenbeck und Wennigsen öffnen bald wieder – allerdings nur mit Terminvergabe. Interessierte können sich in der Gemeindebücherei in Bredenbeck ab Mittwoch, 17. März, und in Wennigsen ab Donnerstag, 18. März, wieder Bücher ausleihen. Dafür gelten folgende Regeln: Besucher müssen telefonisch einen Termin vereinbaren. Die Bücherei in Bredenbeck ist unter Telefon (0 51 09) 60 83, die in Wennigsen unter Telefon (0 51 03) 7 00 75 50 erreichbar.

Besucher können nach einer Terminvereinbarung maximal 30 Minuten durch das Sortiment der Büchereien stöbern. Zudem sind pro Termin höchsten fünf Personen aus einem Haushalt erlaubt. Die Besucher müssen sich zudem vor dem Besuch die Hände desinfizieren und während des Besuchs einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Außerdem werden Daten zur Kontaktverfolgung hinterlegt.

Parallel zu dem Stöbern nach Termin wird die kontaktlose Ausleihe weiter geführt, das heißt, Wennigser können den Bücherei-Teams ihre Medienwünsche auch telefonisch oder per E-Mail an buecherei@wennigsen.de mitteilen und die Teams stellen die Medienpaket zur Abholung im Vorraum der Bücherei ab – terminunabhängig innerhalb der regulären Öffnungszeit.

Von Lisa Malecha