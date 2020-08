Die soziale Straßenzeitung des Diakonischen Werks sorgt auch nach dem Tod für ihre Verkäufer. Für die mittellosen Verstorbenen haben die Initiatoren vorerst zwölf Urnenplätze an einem Baum im Ruheforst in Bredenbeck gekauft. Am Dienstag wurde dort erstmals ein „Asphalt“-Verkäufer bestattet.