Bredenbeck

Zwischen der Gemeinde Wennigsen und der Knigge’schen Miteigentümergemeinschaft mit Sitz in Bredenbeck besteht seit viele Jahren eine enge Zusammenarbeit in vielen Bereichen. Diese Kooperation wollen beide Seiten künftig fortsetzen und – wenn möglich – ausbauen. Darauf haben sich führende Vertreter der Knigge-Gemeinschaft sowie die parteilose Bürgermeisterkandidatin Ulrike Schubert in einem Gespräch verständigt. Schubert leitet in der Wennigser Gemeindeverwaltung seit 2016 den Fachbereich Organisation und Ordnung.

Viele Berührungspunkte

„Wir haben seit jeher viele gemeinsame Berührungspunkte, die uns zusammenführen“, sagte Knigge-Betriebsleiter Ralf Schickhaus. Jüngstes Beispiel sei die Zufahrt zum Rittergut in Bredenbeck. Dieses Straßenstück sei zwar öffentlich gewidmet, aber im Knigge-Eigentum. Daher habe die private Miteigentümergemeinschaft jetzt den neuen Straßenbelag aus eigener Tasche bezahlt und damit den kommunalen Haushalt entlastet. Umgekehrt half die Gemeinde bei der kurzfristigen Realisierung dieser Straßenbauarbeiten. „Beide Seiten profitieren davon“, betonte Hubertus Freiherr Knigge, Vorsitzender der Miteigentümergemeinschaft.

Gemeinsame Ziele verfolgen Knigge und Gemeinde auch beim Hochwasserschutz in Bredenbeck. So hat der Knigge-Betrieb bereits vor einigen Jahren ein neues im Wasserlauf des Gutsparkes eingesetzt, während die Gemeinde zuletzt ein modernes Wehr in die Beeke direkt vor den Gutsmauern gesetzt hat. „Bei der Regenrückhaltung und der Gewässerführung können wir nur im Zusammenspiel etwas erreichen“, sagte Betriebsleiter Christian Schulze.

Spielbetrieb eingestellt

Auf ein enges Zusammenspiel setzt Ulrike Schubert auch bei der weiteren Nutzung des Sportplatzes im Steinkrug. Der örtliche Sportverein (SV) habe seinen Spielbetrieb bereits vor einiger Zeit stillgelegt, dennoch will die Gemeinde als Pächterin den Platz behalten und eventuell als Erweiterungsfläche für den Waldkindergarten zur Verfügung stellen. „Dazu stehen wir in engem Austausch mit Knigge als Grundeigentümer“, sagte Schubert.

Diesen engen Austausch gibt es auch bei der Suche nach einem neuen Standort für die Ortsfeuerwehr Bredenbeck. Innerhalb der Ortschaft stehen laut Ulrike Schubert keine geeigneten Flächen für ein neues Feuerwehrhaus zur Verfügung. Daher rückten nun Flächen im Außenbereich in den Blick, die eventuell ebenfalls in die Zuständigkeit der Knigge’schen Miteigentümergesellschaft gehören. Auch in diesem Punkt äußerten sich Schubert und Hubertus Freiherr Knigge als Vorsitzender der Gemeinschaft betont zuversichtlich.

Biker sensibilisieren

Mehr Unterstützung erhofft sich Ralf Schickhaus künftig von der Gemeinde bei der „Umsetzung der öffentlichen Ordnung in Feld und Wald“. Konkret wünscht sich der Betriebsleiter, den illegalen Mountainbikestrecken im Deister entgegenzutreten. Denkbar seien Kontrollen durch legitimierte Bevollmächtige der Gemeinde. „Wir wollen keine Blockwarte schaffen, sondern die Biker für einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur sensibilisieren“, sagte Schickhaus. Auch darin sehe er eine gemeinsame Verantwortung mit der Gemeinde.

Von Frank Hermann