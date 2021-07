Bredenbeck

Die Unterstützung aus der Freiwilligen Feuerwehr Bredenbeck für die Menschen im Hochwassergebiet der Nordeifel reißt nicht ab: Wenige Tage nach der Spendenlieferung und -verteilung in der Gemeinde Kall (Kreis Euskirchen) erhielt die Feuerwehr erneut einen Hilferuf mit der Bitte, bei der Beseitigung der Flutschäden mit anzupacken. Sieben Feuerwehrleute machten sich daraufhin unter der Leitung von Zugführer Michael Hirt am Wochenende erneut auf den Weg nach Kall – und halfen dann nahezu drei Tage lang bei den Aufräumarbeiten kräftig mit.

Erschöpft und durchnässt vom Regen, aber die Helfer haben ihre Aufgabe erledigt. Quelle: Feuerwehr

Außerdem nahmen die Bredenbecker dringend benötigtes Arbeitsgerät mit in die Nordeifel: Schubkarren, Schaufeln und Spaten. „Mit diesen Gerätschaften haben uns die Baumärkte BBM und Obi aus Barsinghausen sowie der Hagebaumarkt aus Empelde unterstützt“, sagt Einsatzleiter Michael Hirt.

Harte körperliche Arbeit

In der vom Hochwasser heimgesuchten Gemeinde Kall legten die Helfer aus Bredenbeck am ersten Tag den verschütteten Hauseingang einer Kellerwohnung frei, der durch große Mengen von Sand, Kies und Geröll vollkommen verstopft war. Zum Einsatz kam dabei auch ein Kleinbagger. Nach etwa fünf Stunden harter körperlicher Arbeit war der Eingang wieder offen.

Michael Hirt von der Feuerwehr Bredenbeck zeigt: Hier stand das Wasser etwa 1,40 Meter über dem Bodenniveau. Quelle: Feuerwehr

Danach waren die Bredenbecker Feuerwehrleute mehrfach gefordert, verschüttete Bachläufe und Vorfluter von Schutt und Geröll zu befreien. Wegen der zum Teil engen Bebauung konnten schwere Maschinen nicht an die Einsatzstellen kommen. Daher war dort die Hilfe per Hand mit Spaten, Schaufel und Brecheisen erforderlich. An einem Bachlauf haben die Bredenbecker zusammen mit fünf weiteren Helfern etwa 100 Tonnen Material mühsam aus dem Weg geräumt.

Angeschwemmten Müll beseitigt

Zu den weiteren Aufgaben des freiwilligen Helferteams gehörten unter anderem das Leerpumpen eines Kellers sowie das Einsammeln und Entsorgen von angeschwemmtem Müll und Unrat aus den Häusern der Überschwemmungsopfer – vom Familienfoto über das Wohnzimmersofa bis zum Heizöltank. Außerdem beteiligte sich ein Teil der Gruppe an der weiteren Verteilung der Spendengüter.

Nach drei Tagen kehrten die Bredenbecker wieder an den Deister zurück – mit vielen Eindrücken, Bildern, Emotionen und mit Momenten der Dankbarkeit im Gepäck. Für die nächsten Tage kündigt Michael Hirt noch gemeinsame Gespräche an, um die Erlebnisse verarbeiten zu können. „Wir sind zufrieden, dass wir den Menschen helfen konnten. Jetzt haben wir uns etwas Erholung verdient“, betont der Einsatzleiter.

Spendenaktion: Helfer helfen Helfern Die Freiwillige Feuerwehr Bredenbeck startet eine Spendenaktion zugunsten betroffener Feuerwehrleute im Flutgebiet des Kreises Euskirchen, die ebenfalls ihr Hab und Gut im Hochwasser verloren haben. Unter dem Motto „Helfer helfen Helfern“ rufen die Bredenbecker dazu auf, Einsatzkräfte mit Geldspenden zu unterstützen, die zunächst anderen Menschen geholfen haben und nun selbst Hilfe beim Wiederaufbau ihrer Existenzen benötigen. „Wir haben das Ausmaß mit eigenen Augen gesehen“, erläutert Zugführer Michael Hirt, der mit weiteren Mitgliedern der Feuerwehr Bredenbeck im Flutgebiet im Einsatz war. Dabei lernten die Bredenbecker auch Feuerwehrleute kennen, die beim Hochwasser zur Hilfe für die Mitmenschen alarmiert wurden und dann selbst ihr Zuhause verloren haben. Das Spendenkonto bei der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat die IBAN: DE45 2519 3331 0711 5768 00. Der Verwendungszwecke lautet „Helfer helfen Helfern“. „Alle eingegangenen Spenden werden wir zu gleichen Teilen an die Kameradinnen und Kameraden im Kreis Euskirchen aufteilen, von denen wir wissen, dass sie betroffen sind und mit denen wir in Kontakt stehen“, sagt Michael Hirt. Außerdem steht die Bredenbecker Feuerwehr mit dem DRK-Kreisverband der Städteregion Aachen in Kontakt. Geldspenden für Flutopfer in der Region Aachen gehen auf das Konto der Sparkasse Aachen mit der IBAN: DE48 3905 0000 1073 7958 31. Der Verwendungszweck lautet Hochwasser–Spendenaufruf FFW Bredenbeck (Deister).

Von Frank Hermann