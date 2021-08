Bredenbeck

Für die freiwilligen Helfer der Feuerwehr Bredenbeck bleibt kaum Zeit zum Ausruhen: Erneut haben die Frauen und Männer drei Hilfstransporte mit Sachspenden in die Flutgebieten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geschickt, um das Leid der Menschen ein stückweit zu lindern. Außerdem fuhren mehrere Feuerwehrmitglieder mit einem Transport am Wochenende erneut in die Gemeinde Kall (Nordeifel) und beteiligten sich dort bei der Verteilung von Lebensmitteln und Sachspenden an Flutopfer.

Mehrere Waschmaschinen und Trockner haben die Bredenbecker auf einem 3,5-Tonnen-Transporter nach Kall gebracht. Alle Geräte sind nach Angaben von Feuerwehrzugführer Michael Hirt „über den Weg der Mundpropaganda zusammengekommen“. Unterstützung erhielt die Bredenbecker Feuerwehr dabei von der DLRG aus Pattensen.

Spenden sortiert und verteilt

In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des kommunalen Bauhofes Kall packten die Feuerwehrleute am Wochenende bis Sonntagabend dann auch noch bei der Sortierung von Lebensmitteln und Sachspenden an – und lieferten die Hilfsgüter dann an die betroffenen Menschen in den Flutgebieten aus. Dabei kam laut Hirt auch der von der Firma Rapstruck aus Wennigsen zur Verfügung gestellte Transporter zum Einsatz.

Ohnehin würdigt Michael Hirt die große Bereitschaft mehrerer Betriebe und der Gemeinde Wennigsen, die Feuerwehr Bredenbeck bei ihrer Fluthilfe nach Kräften zu unterstützen. Außer Rapstruck gehören dazu laut Hirt das Lohnunternehmen Von Willisen, die Speditionen DB Schenker, Reika- und Expressway-Transporte sowie die Auras-Autovermietung. „Und unsere unermüdlichen Kameradinnen und Kameraden tragen einen großen Teil zum Gelingen der ganzen Aktionen bei“, betont der Zugführer.

Täglich im Austausch

Täglich werde organisiert, telefoniert, transportiert oder angepackt. Mit dem Bauhof in Kall und dessen Leiter stehe Hirt nahezu täglich im Austausch. So ließen sich ganz gezielt solche Sachspenden organisieren, die aktuell im Flutgebiet dringend benötigt werden.

Darüber hinaus führe die Feuerwehr ihre Spendenaktion „Helfer helfen Helfern“ weiter fort. „Es wird noch sehr lange Hilfe vor Ort benötigt. Und die Bredenbecker Kameradinnen und Kameraden werden, solange es geht, weiter unterstützen oder direkt vor Ort mit anpacken“, erläutert Michael Hirt.

Ansporn zum Weitermachen

Beim jüngsten Einsatz in den Flutgebieten haben die Feuerwehrleute laut Hirt wieder viele Dinge gesehen und Eindrücke gesammelt, die sich nicht in Worte fassen ließen. Auch die Gespräche mit den Leidtragenden des Hochwassers werden die Helfer nach Einschätzung des Zugführers noch lange beschäftigen. „Dies und die unbeschreibliche Dankbarkeit der Betroffenen ist unser Ansporn, weiterzumachen“, sagt Hirt.

An diesem Wochenende fahren erneut mehrere Feuerwehrleute aus Bredenbeck nach Kall, um vor Ort direkte Hilfe zu leisten. Dazu nutzen die Helfer mittlerweile ihre eigenen Privatautos, um die Einsatzbereitschaft in Bredenbeck und der Gemeinde Wennigsen nicht zu beeinträchtigen.

Von Frank Hermann