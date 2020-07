Bredenbeck

Freunde leckerer Speiseeis-Spezialitäten müssen sich noch einige Zeit gedulden, denn die geplante Eröffnung einer neuen Eisdiele in Bredenbeck verzögert sich. Nach Angaben von Projektentwickler und Immobilienmakler Christian Haletzki lässt sich der ursprünglich angepeilte Starttermin am 15. Juli nicht halten – „wegen verschiedener Probleme“, sagt der Makler, der unter anderem noch auf eine Genehmigung der Region Hannover zur Nutzungsänderung wartet.

„ Eiscafé würde dem Ort gut tun“

Erst vor wenigen Wochen hat Haletzki seine Idee von einer Eisdiele in Bredenbeck vorgestellt. Einziehen soll das Geschäft in die Ladenräume an der Deisterstraße 5, die zum ehemaligen Einkaufsmarkt gehörten und beim jüngsten Umbau abgetrennt wurden. „Ein Eiscafé fehlt in Bredenbeck und würde dem Ort gut tun. Dort könnte ein sozialer Treffpunkt entstehen, der zur Lebensqualität beiträgt“, erläutert Christian Haletzki sein Konzept.

Als Betreiber des Cafés stehe Francesco Lo Cacciato bereit, der bereits reichliche Erfahrung in der Branche gesammelt habe – unter anderem mehrere Jahre lang als Chef einer Eisdiele in Hannover-Linden. Mittlerweile sei das Mobiliar für das künftige Geschäft an der Deisterstraße angeliefert worden. Der Einbau solle beginnen, sobald der Antrag auf Nutzungsänderung von der Region genehmigt worden sei.

Lärmpegel könnte zum Hindernis werden

Zu den Hindernissen, die einer schnellen Eröffnung derzeit noch entgegenstehen, gehören laut Haletzki auch die Bedenken der Mitbewohner aus dem Haus wegen möglicher Geräuschbelästigungen – insbesondere wegen einer Bewirtschaftung an den geplanten Außentischen vor dem Café. „Diese Befürchtungen wollen wir in Gesprächen mit der Eigentümergemeinschaft ausräumen. Auf jeden Fall ist es unser Ziel, den Lärmpegel möglichst gering zu halten“, betont der Makler. Das gelte auch für die erforderlichen Kühlaggregate im Außenbereich: „Dort sind wir dabei, eine technische Lösung zu finden.“

Insgesamt habe er in den vergangenen Tagen und Wochen viel Zustimmung für das Vorhaben erhalten. „Die Leute freuen sich auf ein Eiscafé in Bredenbeck. Das gilt auch für die Bewohner aus den Nachbarorten. Das Feedback ist sehr positiv“, sagt Haletzki.

„Mir liegt dieses Projekt sehr am Herzen“

Auf eine zeitliche Vorgabe für einen neuen Eröffnungstermin will sich der Makler nicht festlegen. Sein Wunsch sei es, möglichst noch im Sommer mit dem Betrieb des Eiscafés zu beginnen. „Mir liegt dieses Projekt sehr am Herzen und ich hoffe, dass die weiteren Schritte bis zum Start funktionieren“, macht der Initiator deutlich.

Von Frank Hermann