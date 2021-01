Bredenbeck

Großer Fortschritt für einen effektiven Hochwasserschutz in Bredenbeck: Mehrere Fachfirmen haben am Dienstag ein neues Wehr in die Beeke am Rittergut gesetzt. Dieses moderne und automatisch geregelte Wehr soll künftig den Wasserstrom regulieren und somit verhindern, dass der Bach nach Starkregen über die Ufer tritt und Anliegergrundstücke überschwemmt.

Zwei mächtige Autokräne hieven das rund 50 Tonnen schwere Wehr aus Edelstahl und Beton über die Gutsmauer. Quelle: Frank Hermann

Zwei mächtige Autokräne waren am Dienstag nötig, um das rund 50 Tonnen schwere Wehr aus Beton und Edelstahl vom Schwertransporter über die Gutsmauer hinweg in die Baugrube zu hieven. Zwei Spezialbetriebe aus Meschede und Emsbüren hatten das Herzstück für den Hochwasserschutz angefertigt und nach Bredenbeck geliefert.

Fachleute setzen die neue Wehranlage passgenau auf das Fundament in der Baugrube. Quelle: Frank Hermann

Die Firma Deister-Top aus Barsinghausen kümmert sich um den weiteren Einbau und den Anschluss der Wehranlage. Die Experten rechnen damit, dass die Anlage in einer Woche betriebsbereit ist. Während der Bauarbeiten bleibt die Beeke aufgestaut und wird um die Baugrube herumgeführt.

Wasserbauingenieur Friedrich Hüper (rechts) kontrolliert den Einbau der neuen Anlage. Quelle: Frank Hermann

Gemeindebürgermeister Christoph Meineke sowie Bredenbecks Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler haben die Anlieferung des neuen Wehrs am Dienstag beobachtet – und erhoffen sich übereinstimmend eine deutliche Verbesserung für den Hochwasserschutz im Ort. Bereits seit vielen Jahren fordern die Bredenbecker wirksame Vorkehrungen, um die Beeke auch nach starken Niederschlägen unter Kontrolle zu halten und Überschwemmungen vermeiden zu können.

Das neue Wehr hat seinen Platz im leeren Bachbett der Beeke gefunden und wird in den nächsten Tagen betriebsbereit gemacht. Quelle: Frank Hermann

„Damit machen wir jetzt einen wichtigen Schritt und sind zuversichtlich, das Problem endlich in den Griff zu bekommen. Weitere Maßnahmen, wie Rückhaltebecken und mehrere Stauelemente im Ort, gehören ebenfalls zum Konzept. Daran sehen wir, welche Dimensionen das Thema in Bredenbeck hat“, sagte Meineke. Allein die neue Wehranlage kostet insgesamt rund 250.000 Euro.

Während der Montage- und Anschlussarbeiten bleibt die Beeke aufgestaut und wird um die Baugrube herumgeführt. Quelle: Frank Hermann

Nach Angaben von Wasserbauingenieur Friedrich Hüper kann das Wehr künftig mithilfe eines sogenannten Schwimmers im Innern automatisch geöffnet und geschlossen werden – je nach Wasserstand. Bis zu 4,9 Kubikmeter Wasser könne die Anlage pro Sekunde durchschleusen. Zum Vergleich: Das alte und per Hand gesteuerte Wehr schaffte höchstens 1,6 Kubikmeter. Kurz vor Weihnachten war das alte Wehr abgerissen worden, um Platz für den modernen Nachfolger zu schaffen.

Um einen effektiven Hochwasserschutz zu haben, will die Gemeinde weiterhin am oberen Ortsrand Bredenbecks ein zweistufiges Rückhaltebecken entstehen, um Wasser aus den Außengebieten aufzufangen. Dort hat die Gemeinde bereits zwei Grundstücke erworben und vermessen. Darüber hinaus könnte der Teich am Rittergut als Stauteich genutzt werden. In einem weiteren Schritt wäre die Pacht einer Ackerfläche an der Landstraße möglich, die überschwemmt werden kann.

Von Frank Hermann