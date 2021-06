Bredenbeck

Bänke und Sonnenschirme aus Zahnstochern, Wegeführungen und Bachläufe aus Pappe, Bäume aus dem Modellbaukasten – der 91-jährige Heinz Krebs aus Bredenbeck hat aus einfachen Mitteln einen Kurpark im Miniaturformat gebastelt. Solch ein Park hätte im Original laut Krebs so oder so ähnlich vor rund 100 Jahren in Bredenbeck stehen können. „Bis 1939 war Bredenbeck ein beliebter Luftkurort. Da hätte ein Park gut ins Ortsbild gepasst“, sagt der Senior.

Bäume, Bänke, ein Teich, Sonnenschirme und Spazierwege - so hätte für Bastler Heinz Krebs ein Park für den ehemaligen Luftkurort aussehen können. Quelle: Frank Hermann

Heinz Krebs ist seit etwa 30 Jahren ein begeisterter Bastler. Als gelernter Architekt und Zimmermeister habe er auch schon in seinem Berufsleben viel konstruiert und detailgenau gearbeitet. Diese Fähigkeiten nutze er jetzt auch für seine Freizeitbeschäftigung. Gerade in den Zeiten von Corona brauche er zu Hause eine sinnvolle Aufgabe.

Zuletzt hatte der Bredenbecker bereits einen Deister-Kurwald als dreidimensionales Panorama gebastelt. „Das hat mir großen Spaß gemacht. Darum ging es gleich mit dem Kurpark weiter“, sagt Krebs. Seine Idee für dieses Projekt holte der Senior aus der Geschichte seines Heimatortes, als Bredenbeck noch ein Luftkurort war.

Gäste kamen mit dem Postbus

Damals, in der Zwanziger- und Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts, fuhr eine Postbuslinie zwischen Hannover und Bredenbeck. „Mit dem Bus kamen viele Kurgäste in den Ort“, sagt Krebs, der sich in seiner Fantasie einen Kurpark vorstellte und diesen Park dann als Bastelarbeit realisierte: „Ein Park mit vielen Bäumen, Tischen, Bänken, Spazierwegen und einem kleinen Teich. Ein idyllischer Ort, aber auch eine reine Erfindung von mir“, betont der Hobbybastler.

Liebe zum Detail: Der ehemalige Architekt Heinz Krebs ist seit 30 Jahren begeisterter Bastler. Quelle: Frank Hermann

Bis zu sechs Stunden habe er täglich an seinem Modell gesessen. Vor allem das Zuschneiden und Verkleben der Streichhölzer zu kleinen Möbelstücke sei einer Arbeit, die viel Genauigkeit und Fingerspitzengefühl erfordere.

Bastelpause bis Herbst

Nun will Heinz Krebs zunächst eine Bastelpause bis zum Herbst einlegen, um den Sommer und die Natur an der frischen Luft im Garten gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid genießen zu können. Aber für die dunkle Jahreszeit könne er sich dann wieder eine neues Bastelprojekt vorstellen: „Ich muss mich ja irgendwie beschäftigen“, sagt der Senior.

Von Frank Hermann