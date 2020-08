Seit Dezember 2019 hat Stadtmobil am Bahnhof Wennigsen ein Elektroauto fürs Carsharing aufgestellt. Nun wird geprüft, ob das Angebot zum Teilen in Wennigsen weiterhin bestehen soll. Die Grünen drängen sogar darauf, dass die Stadt solche Autos in ihren Fuhrpark aufnimmt.