Wennigsen

Der Rat der Stadt Gehrden hat sich am Mittwochabend gegen den Bau eines neuen Regiobus-Betriebshofs in Gehrden ausgesprochen. Das sieht Wennigsens Verwaltungschef nun als Chance für die Gemeinde. „Ich freue mich auf Gespräche mit der Regiobus, um eine mögliche Ansiedlung in Wennigsen zu prüfen und vorzubereiten“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke.

Das auf Kosten von mindestens 60 Millionen Euro veranschlagte Vorhaben wurde im Vorfeld vollmundig als „Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland“ erklärt. Der Betriebshof sollte 2024 fertiggestellt sein und dann zwei vorhandene Busdepots in Springe-Eldagsen und Wunstorf ersetzen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Regiobus muss neuen Standort für Betriebshof suchen

Ob Wennigsen als Standort überhaupt infrage kommt, ist allerdings noch unklar. „Wir haben bis zuletzt gehofft, dass es doch eine Mehrheit für unser ambitioniertes Projekt in Gehrden gibt“, sagt Unternehmenssprecher Tolga Otkun. Die Entscheidung sei noch zu frisch, Alternativen zu Gehrden gebe es bislang nicht. Doch das Unternehmen wolle in der kommenden Woche die Suche nach neuen Standorten beginnen. „Wir sind gesprächsbereit und freuen uns über Angebote – wie über das aus Wennigsen“, sagt Otkun. Allerdings müsse zunächst geprüft werden, ob es geeignete Flächen gibt und was diese kosteten. Er sei sich allerdings sicher: „Das Projekt bring für alle Beteiligten viele Vorteile.“

Flächen in Wennigsen müsste noch ausgewiesen werden

Meineke ist bereits mit Regiobus-Geschäftsführerin Elke Maria van Zadel im Gespräch. Ihm sei allerdings bewusst, dass die Herausforderung in Wennigsen höher als in Gehrden sei. Unter anderem, da die benötigten Flächen noch im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden müssten. In Gehrden war das Areal bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen, auch hatte Regiobus das Grundstück schon erworben.

„Zum anderen müssen kurzfristige Gespräche mit den Grundeigentümern geführt werden, ob überhaupt Verkaufsinteresse besteht“, sagt Meineke. Ihm sei bewusst, dass Regiobus schnell bauen will. „Diese Herausforderungen nehmen wir zum Wohle des Standorts Wennigsen gern an. Wirtschaftsförderin Maike Bormann arbeitet bereits auf Hochtouren an der Vorbereitung der ersten Verhandlungsschritte“, sagt der Bürgermeister.

Lesen Sie auch: Gehrden: Rat stimmt gegen Bau eines Regiobus-Depots

Für Wennigsen sei es reizvoll, die Energie- und Mobilitätswende aktiv mitzugestalten. Für Gewerbeflächen an der Bundesstraße 217 im Bereich Holtensen und Evestorf hat die Hochschule HAWK in Göttingen jüngst eine Entwicklungsstudie erarbeitet, die im November im Wirtschaftsausschuss beraten werden soll. Schwerpunkt ist hier die Schaffung nachhaltiger Gewerbeflächen in Zukunftsbranchen. „Insofern bietet es sich an, in diesem Zuge konkret über einen innovativen Betrieb der öffentlichen Daseinsvorsorge zu sprechen, der erhebliche positive Effekte auf viele Bereiche der örtlichen Wertschöpfung und Wirtschaftsleistung aufweist“, sagt Meineke.

WIG will Regiobus in Holtensen-Evestorf

Er will nun kurzfristig mit den Ortsbürgermeistern, Ratsfraktionen, der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft Weningsen (WIG) und anderen den Schulterschluss suchen, um eine einheitliche Linie zu finden und die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu legen. „Wichtig ist, dass der Prozess von Anfang an offen und transparent ist“, betont Meineke.

Positiv aufgenommen wird der Wunsch Meinekes von der WIG. „Als WIG haben wir schon vor über einem Jahr darauf hingewiesen, dass der Standort Holtensen-Evestorf optimal für die Pläne von Regiobus wäre“, schreibt der WIG-Vorstand.

Auch Ronnenberg und Springe haben Interesse

Die WIG hoffe nun, dass der Wennigser Gemeinderat die Chancen „besser zu erkennen vermag, als das in Gehrden offenbar der Fall ist“. Die WIG setzt auch auf positive Effekte für Wennigser Unternehmen, etwa durch die Wasserstoff-Technologie, „die dann Einzug in Wennigsen halten kann“, schreibt die WIG und ergänzt: „Nicht zuletzt war die öffentliche Information, dass Regiobus sehr wohl auch Gewerbesteuer zahlt, ein nicht unwichtiger Faktor.“

Neben Wennigsen haben schon weitere Kommunen ihr Interesse angemeldet. So hat der Ronnenberger SPD-Bürgermeisterkandidat Marlo Kratzke Weetzen als neuen Standort für den Regiobus-Betriebshof vorgeschlagen. Springes Bürgermeister Christian Springfeld sieht einen potenziellen Standort für Regiobus auf einer Fläche direkt an der Bundesstraße 217 zwischen Osttangente und Kaiserrampe.

Von Lisa Malecha