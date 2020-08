Weil Jugendliche laut Zeugen an der Bergstraße in Barsinghausen scheinbar mit Pistolen spielten, musste am Montagabend die Polizei ausrücken. Bei den Waffen handelte es allerdings um täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen. Die Polizei ermittelt nach einer Hausdurchsuchung nun dennoch gegen die Jugendlichen.