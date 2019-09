Aufwand für Pflege zu groß: Straßenmeisterei will alle Büsche und Bäume beseitigen

Bredenbeck

Die Straßenmeisterei Wennigsen will einen befestigten Grünstreifen entlang der Straße Am Brink in Bredenbeck künftig mit möglichst wenig Aufwand pflegen. Auf der Fläche, die an der Abzweigung zur Straße Am Schönen Hoope beginnt und in Richtung Ortsausgang verläuft, sollen deshalb nun alle vorhandenen Büsche und Bäume gefällt und beseitigt werden. Das hat der kommunale Fachbereichsleiter Martin Waßermann kürzlich in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt berichtet. Demnach liegt der Gemeinde Wennigsen ein Antrag der Straßenmeisterei vor, für die Rodungspläne unter Berücksichtigung der Baumschutzsatzung eine Erlaubnis zu erteilen.

Angesichts derzeit allerorts intensiv geführter Diskussionen über zusätzlichen Klimaschutz stießen die Pläne der Straßenmeisterei in der Ausschusssitzung auf wenig Gegenliebe. Immerhin hatte das Gremium unmittelbar vor dem Bericht Waßermanns darüber beraten, wie sich künftig in Wennigsen die Anzahl der Schotterflächen in Gärten begrenzen lassen, um stattdessen im Sinne des Umweltschutzes wieder auf mehr Grünflächen zu setzen. Eine Entscheidung über den Antrag der Straßenmeisterei traf der Ausschuss aber nicht. „Dafür ist der Ortsrat Bredenbeck zuständig“, sagt Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke.

Dem Antrag geht Streit über Zuständigkeit voraus

Offenbar ist das Pflegekonzept auch eine trotzige Reaktion auf einen über mehrere Wochen andauernden Streit um die Zuständigkeit für den befestigten Seitenstreifen entlang der Landesstraße 389. Die Straßenmeisterei Wennigsen hat nach einem Konflikt mit der Gemeindeverwaltung Wennigsen wohl nur zähneknirschend eingeräumt, für die Pflege der Fläche zuständig zu sein. Ausgangspunkt dieser Auseinandersetzung waren Beschwerden von Bürgern.

Der Gemeinde Wennigsen sei mehrfach vorgeworfen worden, dass auf dem Streifen immer mehr Wildwuchs wuchere und teilweise lang gewachsene Zweige sehr nah an den Fahrbahnbereich heranreichten, berichtet Verwaltungsmitarbeiter Peter Brückner vom Team Ordnung. Diese Beschwerden habe die Gemeinde an die Straßenmeisterei weitergeleitet, weil der Bereich entlang der Landesstraße außerhalb der festgelegten Ortsgrenze verlaufe. Zwar habe die Straßenmeisterei ihre Zuständigkeit zunächst abgestritten, nach einer über mehrere Wochen andauernden Prüfung der Angelegenheit dann aber doch den Fehler eingeräumt und die Verkehrssicherungspflicht an diesem Standort anerkannt, berichtet Brückner.

Entscheidung trifft der Ortsrat

Mehr Tatendrang und Entscheidungsfreude zeigte die Straßenmeisterei bei ihrem Plan für das künftige Pflegekonzept: Um die Pflege der Böschung mit einem vertretbarem Aufwand zu ermöglichen und mögliche Probleme dauerhaft zu lösen, müssten alle Büsche, Sträuche und Bäume komplett entfernt werden, heißt es laut Gemeinde Wennigsen in dem Antrag der Straßenmeisterei. Ob diese Pläne der Baumschutzsatzung der Kommune gerecht werden, soll nun laut Bürgermeister Meineke der Ortsrat Bredenbeck entscheiden.

