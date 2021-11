Argestorf

Neue Technik soll ein altes Abwasserproblem beseitigen: Die Gemeinde Wennigsen hat jetzt für rund 103.500 Euro das Pumpwerk in Argestorf aufrüsten lassen. Größere und leistungsstärkere Pumpen sollen künftig das Abwasser zuverlässiger durch die Druckrohrleitung nach Wennigsen transportieren. Stinkendes Stauwasser in der Leitung soll es dank dieser Grunderneuerung nicht mehr geben.

Jan Janecki (links) und Leon Belitz kontrollieren die neue Technik. Quelle: Frank Hermann

In der großen Rohrleitung auf der rund 880 Meter langen Strecke zwischen Argestorf und Wennigsen stauten sich immer wieder Abwasserreste, die zu einem übel riechenden Fäulnisprozess führten. Vor allem am Ende der Leitung in Höhe der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße trat nach Angaben von Wasserbauingenieur Friedrich Hüper immer wieder ein stinkender Schwefelgeruch aus.

Druckluftvariante zu teuer

„Da mussten wir etwas unternehmen“, sagt Hüper. Mehrere Alternativen standen zur Debatte – zum Beispiel eine Variante, die mit Kompressorendruck das Abwasser in hohem Tempo und ohne Ablagerungen durch die Leitung schießt. Aber diese Druckluftvariante sei mit Kosten von rund 480.000 zu teuer und zu aufwendig. Daher habe sich die Gemeinde dazu entschlossen, zwei größere Pumpen und eine zusätzliche Sauerstoffbelüftung für eine bessere Transportleistung einzubauen. Weil den Bakterien somit in der Rohrleitung die Nahrungsgrundlage entzogen worden sei, komme es auch nicht mehr zu Geruchsbelästigungen.

Für rund 103.500 Euro komplett erneuert: Das Pumpwerk in Argestorf. Quelle: Frank Hermann

Die Technik im Argestorfer Pumpwerk war laut Hüper rund 45 Jahre alt. „Das technische Innenleben und die Elektrik haben wir grundlegend erneuert, nur die äußere Betonhülle ist stehen geblieben“, erläutert der Fachmann. Das Pumpwerk sei dafür zuständig, die in einer Tiefe von fünf Metern ankommenden Abwässer aus Argestorf durch die Druckrohrleitung weiter nach Wennigsen zu transportieren. Von dort gelangen die Abwässer über weitere Rohrleitungen dank des natürlichen Gefälles bis zur Kläranlage nach Evestorf.

Flachdach wird begrünt

Zur Grunderneuerung der Pumpstation gehören auch eine Neugestaltung des Außengeländes mit Pflasterung und Gitterbox sowie eine Begrünung des Flachdaches mit Sukkulenten auf einer rund acht Zentimeter dicken Substratschicht. Solch eine Dachbegrünung sei unter anderem auch auf der Evestorfer Kläranlage vorgesehen. „Das ist unser Beitrag für eine Minderung von Kohlendioxid“, betont der Wasserbauingenieur.

