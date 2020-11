Argestorf

Immer mehr Schäden an den Baumbeständen im Deister bereiten der privaten Forstgenossenschaft Wennigsen-Argestorf erhebliche Probleme. Vor allem die Fichten leiden unter der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre sowie unter dem Borkenkäferfraß. Auf einer rund 1,14 Hektar großen Waldfläche oberhalb Argestorfs hat die Forstgenossenschaft jetzt eine ehemalige Nadelholzfläche mit jungen Eichen und Buchen aufgeforstet – finanziell unterstützt von einem Baumpflanzprojekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Bauhaus-Gesellschaft.

Tödlich für die Fichten

Über viele Jahrzehnte hinweg standen Fichten dicht an dicht auf der Fläche am Deister-Nordrand. „Zu wenig Regen und zu viele Borkenkäfer in den letzten fünf bis sechs Jahren waren tödlich für die Fichten. Der Windwurf hat dann den Rest erledigt“, erläutert Friedrich Noltemeyer, Vorsitzender der Forstgenossenschaft.

Anzeige

Auf einer rund 1,14 Hektar großen Waldfläche, die früher mit Fichten bewachsen war, hat die Forstgenossenschaft mehr als 8000 junge Laubbäume pflanzen lassen. Quelle: Frank Hermann

Notgedrungen haben die privaten Waldbesitzer den Baumbestand schlagen müssen – obwohl das etwa 70 Jahre alte Holz laut Noltemeyer noch lange nicht hiebreif war und daher auf den Absatzmärkten kaum Erträge bringt. Wegen der Noteinschläge in den Wäldern sei der Holzmarkt übersättigt.

Auch die Fortgenossenschaft hat zuletzt eine Jahresmenge von bis zu 8500 Festmetern Holz aus ihren Abteilungen entnehmen müssen – wegen der kranken und abgestorbenen Bäume. Erlaubt sei zu normalen Zeiten ein Jahreseinschlag von allenfalls 2300 Festmetern. Die Genossenschaft bewirtschaftet eine Waldfläche von etwa 330 Hektar zwischen Wennigsen und Argestorf bis hinauf zum Kammweg.

Erlös deckt die Kosten

Der Verkaufserlös deckt laut Noltemeyer gerade einmal die Kosten für den Holzeinschlag. Aber der Verlust sei derzeit nicht allein in nackten Zahlen zu greifen. „Die Bäume, die wir jetzt vorzeitig fällen müssen, fehlen den künftigen Generationen bei der Holzernte. Der Ausfall der Fichten wird sich später noch bemerkbar machen“, betont der Vorsitzende.

Schließlich sei die Fichte der Brot- und Butterbaum für die Waldbesitzer: Sie wächst schnell und ist als Bauholz sehr begehrt. „Auf jedem Dachstuhl kommt Fichtenholz zum Einsatz“, sagte Friedrich Noltemeyer. Auf rund einem Drittel der Genossenschaftsfläche stehen Fichten, der Anteil von Laubbäumen sei doppelt so groß.

Friedrich Noltemeyer, Vorsitzender der Forstgenossenschaft Wennigsen-Argestorf, erläutert die Aufforstung mit Eichen und Buchen auf einem Waldstück im Deister. Quelle: Frank Hermann

Für das Aufforstungsprojekt oberhalb von Argestorf hat sich die Forstgenossenschaft, die seit mittlerweile 265 Jahren besteht, ebenfalls für eine Umwandlung vom Nadel- und einen Laubholzbestand entschieden. „Eine Bodenanalyse hat ergeben, dass Eichen und Buchen an diesem Standort besser geeignet sind als Fichten“, erläutert Noltemeyer.

Bauhaus sponsert Pflanzung

Auf Anregung von Ralf Schickhaus, Betriebsleiter der Knigge'schen Forstverwaltung und Betreuer der Genossenschaftsflächen, haben sich die privaten Waldbesitzer an einem Baumpflanzprojekt der Bauhaus-Baumarktgesellschaft in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beteiligt. Aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens will die Bauhauskette mit finanziellen Zuwendungen die Neuanpflanzung von Bäumen unterstützen.

Die Forstgenossenschaft Wennigsen-Argestorf erhielt die Zusage für einen Förderbetrag von rund 18.000 Euro – und hat mit dieser Hilfe jetzt 5000 Traubeneichen, 2500 Rotbuchen sowie 700 Hainbuchen angeschafft. Helfer setzten die zwei bis drei Jahre jungen Pflanzen am Sonnabend in den zuvor geräumten und umzäunten Waldboden. „Sonst macht sich das Rehwild über die Pflanzen her. Gerade die jungen Eichen sind für die Tiere eine Delikatesse“, betont Friedrich Noltemeyer.

Lesen Sie auch

Von Frank Hermann