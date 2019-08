Argestorf

„Ich wünsche mir für das neue Jahr konstruktive und an der Sache orientierte Diskussionen zur Sanierung der Lübecker Straße“, hatte Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze (Wir für Argestorf) zu Beginn des Jahres gesagt. Am Montagabend stand das Thema bei der Sitzung des Argestorfer Ortsrates einmal mehr auf der Tagesordnung. Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) war der Einladung des Ortsrates gefolgt und stellte sich dem Thema, das den kleinen Ort am Deister bereits seit Jahrzehnten beschäftigt.

„Die Löcher werden immer größer“, kritisierte Schwarze vor 15 Zuhörern. Stellenweise sei der Asphalt bereits bis auf den Bodengrund durchbrochen. Für viele der Besucher war das Thema Lübecker Straße der Anlass, um der Versammlung beizuwohnen. Dass der Wennigser Bürgermeister sich nach zehn Jahren – wie ein Anwohner feststellte – wieder einmal des Themas annahm, lasse zumindest hoffen, dass sich die Erwartungen von Sonja Schwarze endlich erfüllen könnten.

Die Lübecker Straße in Argestorf ist in einem schlechten Zustand. Quelle: Lisa Malecha

Zwischenlösung würde 80.000 Euro kosten

Mit dem Beschluss des Rates vom vergangenen Jahr zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung sollte der Fokus auf die Qualität der Sanierungsmaßnahme gelegt werden. Doch wie genau die aussehen könnte, ist weiterhin umstritten. Ein Vorschlag, den Ortsbürgermeisterin Schwarze zur Diskussion stellte, sieht eine neue Decke für die marode Straße vor, die vom Ortskern bis an die Waldgrenze des Deisters führt.

Christoph Meineke führte dazu aus, dass der Sanierungsvorschlag für die Straße, die regelmäßig durch Last- und Forstfahrzeuge für den Transport von Holz aus dem Deister genutzt wird, etwa 80.000 Euro kosten und vier bis fünf Jahre halten würde. „Aber irgendwie müssen wir unserer Verkehrssicherungspflicht wenigstens ansatzweise nachkommen“, stellte der Bürgermeister fest. Er gab jedoch zu bedenken, dass der darunter liegende Boden erheblich vorbelastet sei. Dies hätten Probebohrungen vor einigen Jahren ergeben.

„Hat Argestorf überhaupt Priorität?“

Zudem müsse auch die Entwässerung des Dorfes in die Planungen der Sanierungsmaßnahme einbezogen werden. Am Fuße des Deisters gelegen, laufe vor allem Wasser vom Höhenzug in die Gemeinde. Dies mache auch die Instandhaltung der Straßen schwieriger. Man wolle daher noch einmal auf Grundstücksbesitzer zugehen und abfragen, ob sie bereit wären, Flächen als Regenrückhaltebecken an die Gemeinde zu verkaufen. Allgemein habe derzeit die Sanierung der Hauptstraße in Wennigsen Vorrang vor anderen Bauvorhaben in der Gemeinde.

Jörn Augsburg ( CDU) war diese Erklärung nicht genug. „Hat Argestorf überhaupt Priorität?“, fragte das Mitglied des Argestorfer Ortsrates und bezog sich dabei auf zahlreiche weitere geplante Bauvorhaben, wie etwa an der Calenberger Straße, den Bau eines Spielplatzes und der Beleuchtung des Fahrradweges nach Wennigsen. Bezüglich der Lübecker Straße entgegnete Meineke, dass in den Unterlagen zu den Bauvorhaben der Stadt Wennigsen hierbei die Wortwahl unglücklich sei. Die Priorität des Ausbaus der Lübecker Straße sei allgemein hoch, stehe aber hinter der Sanierung der Hauptstraße zurück – dies gelte für alle Bauvorhaben der Wennigser Ortschaften. Zudem sei das Tiefbauwesen in der Verwaltung durch Personalmangel arg ausgedünnt, weshalb zur Zeit viele Vorhaben zurückstehen müssten.

Ergebnisse in vier Wochen erwartet

Den Vorschlag eines Anwohners, nur etwa 60 Prozent der Straße zu sanieren, da die Schäden teilweise nur einseitig aufträten, will Meineke in die Planungen einbeziehen. Die Kosten einer Teilsanierung könnten daher womöglich geringer gehalten werden. Dennoch sei das Projekt nicht vor 2021 oder 2022 eingeplant, hieß es. Dazu zitierte ein Anwohner ein Protokoll der Argestorfer Ortsratssitzungen, wonach bereits im Jahr 2015 das Projekt Lübecker Straße seit 15 Jahren auf der Strecke geblieben sei.

Immerhin versprach Meineke, die diskutierten Vorschläge im Sinne der Verkehrssicherheit hausintern mit dem Team Tiefbau der Stadt Wennigsen zu prüfen. Mit einem Ergebnis sei in drei bis vier Wochen zu rechnen.

Von Patrick Schiller