Bissendorf/Resse

Die Kirchengemeinden St. Michaelis Bissendorf und Kapernaum Resse feiern wieder ihre Sommerkirche. Vom 30. Juni bis 11. August lautet das Motto für ungewöhnliche Themengottesdienste „Zu Besuch bei…“. Jeden Sonntag ab 11 Uhr wird ein sommerlicher Gottesdienst an einem anderen Ort gefeiert und dabei eine besondere biblische Gestalt in den Mittelpunkt gestellt.

Reisesegen für die Urlauber

„Das bedeutet, mit Elia Brot essen und sich ungewöhnlich stärken lassen, im Zelt mit Sara und Abraham über scheinbar Unmögliches lachen, mit Maria und Marta Prioritäten setzen oder die Motivation des Täufers entdecken“, beschreibt Pastorin Wibke Lonkwitz die Idee. Wer in die Ferien aufbrechen will, kann zum Ende der Gottesdienste einen Reisesegen erhalten. Außerdem wird es immer eine Erfrischung für die Besucher geben. Die Reihe wird vom verbundenen Pfarramt St. Michaelis und Kapernaum und den Lektoren und Prädikantinnen vorbereitet.

Nächster Termin ist in Scherenbostel

Am Sonntag, 14. Juli, geht die Reihe unter freiem Himmel – nach zwei bereits erfolgten Terminen – vor der alten Schule in Scherenbostel, Fuhrenkamp 3, weiter. Bläser gestalten den Gottesdienst musikalisch.

Die weiteren Termine sind: Sonntag, 21. Juli, in der Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze, Sonntag, 28. Juli, in St. Michaelis Bissendorf und am Sonntag, 4. August, wieder in Christophorus in Bissendorf-Wietze. Die Sommerkirche endet am Sonntag, 11. August, mit dem Wennebosteler Hofgottesdienst.

Kirchengemeinden bieten Fahrdienst an

Der Kirchenvorstand in Resse bietet einen Fahrdienst zu den Gottesdiensten an. Wer mitfahren möchte, muss sich jeweils bis Freitag im Büro der Kapernaum-Kirchengemeinde Resse unter Telefon (05131) 53008 anmelden, damit genug Mitfahrplätze zur Verfügung stehen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr an der Kapernaumkirche, Martin-Luther-Straße 10. In Bissendorf gibt es ebenfalls Mitfahrgelegenheiten. Wer von dort mitfahren möchte, melde sich bis jeweils Freitag um 11 Uhr unter (05130) 8770 im Büro der Kirchengemeinde.

Von Ursula Kallenbach