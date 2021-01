Zahl der Corona-Toten in der Wedemark steigt

Wedemark

Die Zahlen zur Corona-Pandemie, die das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstag für die Wedemark meldete, weisen vordergründig eine positive Tendenz aus: Lediglich 31 Menschen waren demnach am Donnerstagmittag als infiziert registriert, acht weniger als noch tags zuvor. Zugleich sank die Sieben-Tage-Inzidenz von 59,5 auf 49,6 – der aktuell viertbeste Wert unter den 21 Regionskommunen. Lediglich Burgwedel, Burgdorf und Wunstorf hatten am Donnerstag einen niedrigeren Inzidenzwert.

Lesen Sie auch Corona: Höchstwert bei Infektionen in Hannover und Niedersachsen

Die Kehrseite der Medaille: Mittlerweile sind 14 Wedemärker – und damit drei mehr als am Mittwoch gemeldet – in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In Burgdorf (3), Burgwedel (4) und Isernhagen (6) liegt die Zahl der bislang Verstorbenen deutlich niedriger, beim bevölkerungsreichen Nachbarn Langenhagen mit aktuell 15 Toten kaum höher. Allerdings werden auch Todesfälle derzeit mit teils erheblicher Verzögerung an die Behörden weitergemeldet. Erst in etwa einer Woche würden die Corona-Zahlen wieder verlässlicher das aktuelle Infektionsgeschehen abbilden, teilt das Gesundheitsamt mit.

Von Frank Walter