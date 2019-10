Messgeräte zählen derzeit den Verkehr auf der Hannoverschen Straße in Negenborn. Das Land Niedersachsen kommt damit einer Forderung der Bürgerinitiative (BI) aus der Wedemark nach. Doch welche Daten erfassen die schwarzen Kästen?

Die kleinen schwarzen Messgeräte hängen an einem Laternenpfosten an der Ecke von Hannoverscher Straße und Klappenbrücke in Negenborn – eine Woche lang. Quelle: Sven Warnecke