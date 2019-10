Wedemark

Nachts leuchtet der Mond, während die Landschaft in der Wedemark tagsüber vom goldenen Schimmer der Oktobersonne überzogen wird. Pilze schießen aus dem Boden, Dahlien blühen und verlieren langsam ihre Blätter und man kann Bucheckern, Eicheln und Kastanien sammeln. Menschen, die spazieren gehen oder Rad fahren, entdecken zurzeit gelb blühenden Senf, bunte Blätter und Laub, das auf der Erde liegt sowie leuchtenden Beeren.

Pilzsucher machen in diesem Herbst reiche Beute. Manches Exemplar lässt sich essen, andere sehen einfach nur interessant aus – wie dieser Geselle am Resser Wegesrand. Quelle: Patricia Chadde

Sind Ihnen auch schon schöne Fotos vom Herbst oder Spätsommer gelungen? Dann schicken Sie uns diese gern zu – per E-Mail an wedemark@haz.de oder posten sie Fotos auf unserer Facebook-Seite HAZ Wedemark. Wir veröffentlichen die Bilder in einer Galerie im Internet auf www.haz.de/wedemark. Wir freuen uns auf Ihre Fotos vom Herbst.

Dahlien verlieren ihre Blütenblätter. Quelle: Patricia Chadde

In den nächsten Tagen ist der goldene Oktober erstmal vorbei und die Sonne ist nur selten zu sehen.In der Region wird es laut Wettervorhersage regnerischer und kühler.

Von Patricia Chadde und Julia Gödde-Polley