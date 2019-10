Wedemark

Immer öfter liegt Müll auf Straßen, an Wegen und in der Landschaft in der Wedemark herum. Das beobachtet die Gemeindeverwaltung. Sie ruft deshalb alle Bürger auf, achtsamer mit dem eigenen Müll umzugehen und ihn ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Kommune kündigt an, Umweltsünder konsequent zu verfolgen. Zudem b...