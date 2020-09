Wedemark

Die Gemeinde Wedemark hat die Aktion „Ostober“ gestartet. Teilnehmer können einen bunten Präsentkorb mit 17 Produkten aus den neuen Bundesländern gewinnen. Dabei handelt es sich sowohl um Lebensmittel als auch Haushalts- und Drogerieprodukte im Wert von 50 Euro.

Nach Auskunft von Wedemarks Gemeindesprecher Magnus Wurm ist die Teilnahme einfach: Es bedarf nur einer persönlichen, möglichst originellen Anekdote, die an diese Zeit erinnert. Interessierte können noch bis einschließlich 3. Oktober unter dem Stichwort „Anekdote Wiedervereinigung“ ihre ganz persönliche Erinnerung zu den Themen Deutsche Teilung, friedliche Revolution und Wiedervereinigung per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de schicken. Der Gewinner wird ausgelost und anschließend via E-Mail kontaktiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen – Mitarbeitern der Gemeinde Wedemark dürfen nicht teilnehmen.

Von Sven Warnecke