Radler bringen E-Auto zum Laufen und stellen Weltrekord auf

Elze

Die Wedemark hat neue Weltrekordler. Der Elzer Dirk Müschen und weitere Einwohner der Gemeinde waren in Braunschweig gemeinsam mit einem Team erfolgreich. Das Ziel: Innerhalb von 24 Stunden mussten die Teilnehmer auf Fahrrädern so kräftig in die Pedale treten, dass die menschlich, erzeugte Energie für die Ladung eines Elektrowagens reichte. Den gesamten Tag saßen die Teilnehmer – abwechselnd – auf Rädern und fuhren auf der Stelle. „Oft wird auch von Spinning gesprochen. Aber Spinning ist ein geschützter Begriff“, sagt Müschen. Am Ende haben sie alle gemeinsam den Rekord geknackt.

Räder müssen ununterbrochen besetzt sein

Die 100 Räder stellte der Veranstalter Volkswagen bereit. An allen Räder befanden sich mehrere Dynamos, sodass die erzeugten Ladungen in einen großen Speicher fließen konnten – für den Strom des Autos. Insgesamt erzeugten 2000 Teilnehmer aus 18 Nationen die notwendige Energie, damit der Elektrowagen fährt. Beteiligt an der Veranstaltung war außer Volkswagen auch das Rekord-Institut für Deutschland sowie die Jade-Hochschule aus Wilhelmshaven und Oldenburg. „Immer wieder waren Studenten im Einsatz und haben überprüft, ob die Dynamos noch korrekt arbeiten“, berichtet Müschen.

Anzeige

Kurz vor dem Corona-Ausbruch verwandelt sich eine Werkshalle von Volkswagen in Braunschweig zum Versuchslabor für einen Weltrekord. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Müschen übernimmt die Nachtschicht

Der Gerüstbauer betreibt in seiner Freizeit viel Fitness, bietet auch Kurse in Studios in der Wedemark und Hannover an. Mit 16 Mitstreitern, überwiegend aus der Wedemark, bildete Müschen ein Team. Insgesamt drei Räder waren ihnen zugeteilt – die Sportler mussten sie einen Tag lang ununterbrochen besetzen. „Auf denen haben wir uns dann immer abgewechselt während der 24 Stunden“, sagt der Elzer und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Nachts wollte niemand so gern fahren, aber das war für mich kein Problem.“ Aber nicht alle Teilnehmer traten so vehement in die Pedalen. Im Sattel saßen auch Fußball-Profis von Drittligist Eintracht Braunschweig. „Als die Pressefotografen weg waren, sind sie vom Rad gestiegen.“

Müschen gibt normalerweise drei bis fünf Stunden Training in Fitnessstudios pro Woche. Zusätzlich hält er sich zwei Stunden selbst fit. Schon lange vor Corona hat er sich in seinem Garten sein eigenes Fitnessstudio gebaut – in diesen Zeiten erst recht wichtig. Daher sitzt der 54-Jährige momentan öfter als sonst auf dem heimischen Standrad.

Energie muss für mehr als 100 Kilometer reichen: Das war der Weltrekord Kurz vor Beginn der Corona-Krise, als noch Veranstaltungen mit vielen Menschen möglich waren, stand bei Volkswagen in Braunschweig ein Weltrekordversuch auf dem Programm. 2000 Menschen, darunter Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen der Wirtschaftsregion Braunschweig sowie private Radfahrteams aus ganz Europa, traten in einer großen Werkshalle 24 Stunden lang in die Pedale. Dafür standen 100 Standräder zur Verfügung, die abwechselnd rund um die Uhr bewegt werden mussten – für ein Ziel: das Elektroauto ID.3 von VW aufladen. Nach Ablauf der 24 Stunden sollte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies mindestens 100 Kilometer mit dem Wagen zurücklegen können. Lies schaffte sogar 111 Kilometer. Der Weltrekord war geschafft – mit Wedemärker Beteiligung. hg

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung