Hagen Grimsehl liest am Sonntag in der Brelinger St.-Martini-Kirche Texte über den Komponisten Max Drischner, und Jörg Eikemeier intoniert seine Werke an der Orgel. Der Eintritt zu dem Konzert mit Lesung in der Wedemark ist frei. Besucher sollten sich aber warm anziehen.