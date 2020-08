Brelingen

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Brelinger Weihnachtsmarktes: Die traditionelle Veranstaltung in der Adventszeit, zu der durchschnittlich immer 2500 Besucher an einem Tag kommen, fällt in diesem Jahr aus. Diesen Beschluss habe der Kirchenvorstand der Gemeinde St. Martini während der jüngsten Sitzung „schweren Herzens“ gefasst, heißt es in einer Mitteilung. Die Corona-Pandemie ist der Grund, dass der beliebte Weihnachtsmarkt an der Kirche in diesem Jahr nicht öffnet.

Es wäre der 38. Markt in Folge gewesen – jedes Jahr am Sonnabend vor dem ersten Advent öffnen die geschmückten Buden und es erklingt Weihnachtsmusik. Doch 2020 ist alles anders. Unter den jetzigen Gegebenheiten bräuchten die Organisatoren „ein Vielfaches mehr an Ehrenamtlichen“, um alle Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen zu können, berichtet die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Marion Bernstorf. Das Gelände an der Kirche ist weiträumig und ein Zugang von allen Himmelsrichtungen für Besucher möglich. Es hätte ein Konzept entwickelt werden müssen, wie der Zugang beschränkt und die Besucherströme gelenkt werden können.

Verschiedene Gruppen bieten auf dem Weihnachtsmarkt in Brelingen immer Selbstgebasteltes an. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Planungen der Ehrenamtlichen hätten im September begonnen

Im September sollte es ein erstes Vorbereitungstreffen mit den Helfern geben. Doch die Verantwortlichen entschieden sich vorher zur Absage. Die weitere Entwicklung der Infektionszahlen ist ungewiss. Doch davon sind die weiteren Einschränkungen abhängig. „Es zeichnet sich nicht ab, dass es wesentlich anders wird“, sagt Bernstorf. Es sei besser jetzt abzusagen, als wenn die Planungen bereits in vollem Gange sind. Denn alle Unterstützer – es sind etwa 45 bis 50 Menschen zuzüglich Chor und Posaunenchor – stecken ehrenamtliche Arbeit in den jährlichen Weihnachtsmarkt.

Kritik an Weihnachtsmarkt-Absage

Doch Mitglieder der Kirchengemeinde hätten bereits Kritik an dieser – aus ihrer Sicht offenbar zu frühzeitigen Entscheidung – geäußert, berichtet die Kirchenvorstandsvorsitzende. Die Menschen wüssten jedoch nicht, welche Arbeit dahinter stecke. Das Gremium sei zudem in der Verantwortung, dass sich die Menschen während kirchlicher Veranstaltung nicht anstecken und die Regeln eingehalten werden. Man wolle nicht, dass sich der Weihnachtsmarkt zum Hotspot für Covid-19-Infektionen entwickle.

Wer möchte gestrickte Socken haben?

Doch einige Menschen haben Bernstorfs Angaben zufolge trotzdem bereits vorgearbeitet und etwa handwerkliche Gegenstände entworfen oder Marmelade eingekocht, die auf dem adventlichen Markt verkauft werden sollte. Auch die Mitglieder des Handarbeitskreises der Kirchengemeinde waren schon fleißig und haben Socken gestrickt. Wer Bedarf hat, kann sich Paare mit Größenangabe bestellen – bei Christel Kohne unter (051 30) 31 86 oder bei Marion Bernstorf unter (051 30) 409 03. In der Wedemark liefern die Helfer die Socken ins Haus, ansonsten werden sie per Post versandt.

Andere Ideen für die Adventszeit

Gibt es dann im Advent gar keine Veranstaltung an der Kirche? Das ist noch offen. Es gebe Ideen als Ersatz für den Weihnachtsmarkt, sagt Bernstorf. Damit werde sich der Kirchenvorstand bei seiner nächsten Sitzung am 17. September befassen. Und vielleicht wird es an St. Martini dann doch noch weihnachtlich – trotz Corona.

Von Julia Gödde-Polley