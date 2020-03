Wedemark

Welche Einrichtungen sind in der Wedemark geschlossen? Welche Veranstaltungen fallen aus? Und wie ist die Notfallbetreuung für Kinder organisiert? All diese Fragen beantwortet die Gemeinde Wedemark ab sofort zentral – an einem extra geschalteten Bürgertelefon. Die Mitarbeiter stehen unter der Nummer (05130) 581333 bereit.

Doch: Die Verwaltung kann keine medizinischen Fragen zum Coronavirus beantworten. „Fragen zu Krankheitssymptomen, Meldungen von Verdachtsfällen oder ähnliches können hier nicht entgegengenommen werden“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Wedemärker Verwaltung verweist dafür an das Landesgesundheitsamt, das unter Telefon (0511) 4505555 montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar ist. Zudem hat die Region Hannover zur Coronavirus-Pandemie ein Bürgertelefon eingerichtet. Dort stehen Mitarbeiter unter Telefon (0800) 7313131 montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.

