Wegen Corona noch verhängt: Mahnmal soll an Kriegsopfer erinnern

Immer noch verhüllt steht eine neue Gedenktafel zwischen Rathaus und Schulzentrum auf dem Campus W in Mellendorf. Auch dieser Verzug im öffentlichen Leben ist den Beschränkungen in Corona-Zeiten geschuldet: Die Gemeinde Wedemark will das neue Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen Unterdrückungsregimes offiziell übergeben, wenn sich auch Gäste dort zum Gedenken versammeln dürfen.

Würdig, in einer kleinen Feierstunde wollte Bürgermeister Helge Zychlinski gemeinsam mit Interessierten aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung den öffentlichen Blick auf die Geschichte lenken. Der zunächst geplante Termin am 16. März wurde ebenso abgesagt wie ein weiteres Geschichtssymposium der Gemeinde am 20. März. Beides soll nachgeholt werden. Zugleich steht ein gravierendes Bezugsdatum im Raum: Am 8. Mai 1945, also vor 75 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. Auch in den Dörfern der Wedemark marschierten die alliierten Truppen ein – fortan herrschte Frieden.

Mahnmal zentral für die Wedemark

„Wir holen die Feier am Mahnmal nach“, versichert Gemeindesprecher Ewald Nagel. Die Gedenktafel ist die einzige, die dort zentral für die Wedemark errichtet ist. Das Mahnmal wurde von Professor Manfred Zimmermann entworfen. Den Text der Tafel hat eine Kommission unter dem Vorsitz des ehemaligen Landtagspräsidenten und Historikers, Jürgen Gansäuer, erarbeitet.

Professor Manfred Zimmermann, bekannter und vielfach ausgezeichneter Fotokünstler mit Wohnsitz in der Wedemark, hat die Gedenktafel gestaltet. Dieses Foto entstand bei der Abiturfeier im Forum des Schulzentrums Wedemark 2018. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Schicksale sind konkret erforscht

Die Erinnerung gilt den Opfern des Nazi-Regimes auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Wedemark. Deren Schicksale sind lokal sehr konkret erforscht und wissenschaftlich belegt. Im Rahmen des Projektes „Die Geschichte der Wedemark von 1930 bis 1950“ – jeweils in Symposien und Veröffentlichungen vorgestellt – hat eine Arbeitsgruppe tragische Geschichten von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, aber auch von Euthanasieopfern aufgedeckt. Wissenschaftler haben ebenso wie Wedemärker Oberstufenschüler fundierte Beiträge dazu geleistet.

„Die Recherchen beschäftigten sich in Bezug auf die heutige Wedemark mit allen Verfolgten und Opfergruppen“, verdeutlicht der Rathaussprecher. Dies seien Zwangsarbeiter, Deserteure und Kriegsgefangene, Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen sowie im Rahmen von verbrecherischen Euthanasiemaßnahmen Ermordete, Homosexuelle und als vermeintlich asozial Stigmatisierte, Menschen jüdischen Glaubens, Sinti und Roma sowie politisch Andersdenkende.

Ein Grab auf dem Elzer Friedhof

„Gesucht wurde nach allen Frauen, Männern und Kindern aus den genannten Opfergruppen, die durch Verbrechen, Krankheit, Kriegsereignisse und Unfall hier oder aus der Wedemark stammend in auswärtigen Einrichtungen zu Tode gekommen sind“, berichtet Nagel. Dabei wurde auch das Schicksal eines Zwangsarbeiters bekannt, der auf dem Elzer Friedhof, bestattet ist – bei den Kriegsgräbern.

Auf dem Elzer Friedhof hat in der Nähe des Mahnmals für die Opfer der Weltkriege auch ein Zwangsarbeiter seine letzte Ruhestätte gefunden. Quelle: Ursula Kallenbach

Archiv kommt frühestens im Sommer

Noch in diesem Jahr soll nun auch physisch die lokale Geschichte in einem Gemeindearchiv ihren Platz finden. Vorgesehen sind Räume in dem gemeindeeigenen Gebäude der ausgelaufenen Berthold-Otto-Förderschule am Gilborn in Mellendorf. Dort sei erst ein Umbau erforderlich, berichtet der Rathaussprecher. Insofern werde das Archiv frühestens im Sommer dort eingerichtet werden können.

Inzwischen, noch vor den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie, haben Schüler und Studenten unter Anleitung der Historiker Sabine Paehr und Martin Stöber die eigentliche Archivierungsarbeit im Rathaus aufgenommen. Bei mehreren Terminen haben sie die dort zusammengeführten und zwischengelagerten Akten und Sitzungsprotokolle aus der Vergangenheit der jetzigen Ortschaften auf dem Gebiet der Gemeinde Wedemark gesichtet.

Das kreative „Gewächshaus“ am Kulturtreff Brelinger Mitte ist schon bis zum 8. Mai Anlaufstelle für Interessierte, die über den Frieden am Jahrestag des Kriegsendes 1945 in Aktionen nachdenken wollen. Quelle: Archiv

Kulturverein erinnert an 8. Mai 1945 Um den 8. Mai 1945 und damit den 75. Jahrestag der Befreiung, Frieden und Freiheit auch in der heutigen Zeit bewusst zu machen, will der Kulturtreff Brelinger Mitte an dem Tag Denkanstöße liefern. Sozusagen im Vorbeigehen können Texte gelesen oder angehört, Bilder und Ausstellungsobjekte angeschaut, eigene Gedanken formuliert und aufgeschrieben werden. Es gibt einen Vorlauf für diese ganztägige Aktion: Menschen, die sich an das Kriegsende in Brelingen 1945 erinnern oder Erzähltes dazu beitragen können, sind ab sofort eingeladen, dies in einer E-Mail an info@brelinger-mitte.de mitzuteilen. Sie können auch unter Telefon (05130) 40575 mit Bettina Arasin aus dem Kulturverein sprechen. Sinn der Aktivitäten am 8. Mai sei es auch in der Situation von Corona-Beschränkungen, dass „wir die Werte unserer Demokratie und die Bedeutung von Frieden und Freiheit nicht aus dem Blick verlieren“, betont die Vereinsvorsitzende. Ebenso schon im Vorlauf können sich Interessierte Material für kreative Angebote abholen. Unter dem Motto „Gestalte dein Friedensbild“ liegen im Glashaus („Gewächshaus“) an der Brelinger Mitte kostenfrei Basteltüten bereit. Der Zugang ist offen, jeder kann sich bedienen. Die Diplom-Designerin Sabine Glandorf aus Brelingen hat das Material zusammengestellt. uc

Von Ursula Kallenbach