Wedemark - Wegen Corona: Beteiligung an Briefwahl in der Wedemark ist so hoch wie nie

Das ist durchaus rekordverdächtig: Wegen der Corona-Pandemie und dem Risiko einer Ansteckung haben so viele Menschen wie noch nie in der Wedemark im Vorfeld per Briefwahl votiert. In gleich zwei Lokalen konnten im Vorfeld die Stimmen abgegeben werden.