Mellendorf

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Mellendorf einzubrechen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, betraten die Unbekannten am Mittwoch zwischen 6.30 und 23.55 Uhr das Grundstück an der Tulpenstraße. An der Rückseite des Hauses schoben sie die heruntergelassene Jalousie einer Terrassentür hoch. Sie wurde dabei erheblich beschädigt. Anschließend versuchten die Einbrecher, die Tür aufzuhebeln, scheiterten aber.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 zu melden.

Von Julia Gödde-Polley