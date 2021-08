Wedemark

Die Gemeinde Wedemark wird schnellstmöglich mobile Luftreiniger beschaffen, um die Corona-Virenlast in Kindertagesstätten und Schulen zu minimieren. Profitieren von den etwa kühlschrankgroßen Geräten sollen die Kinder und Erzieher in 35 Gruppenräumen in gemeindeeigenen Kitas sowie die Schülerinnen, Schüler und Lehrer in 84 Klassenzimmern der Jahrgänge 1 bis 6 der Grund- und weiterführenden Schulen im Gemeindegebiet.

Geräte kosten pro Stück rund 2000 Euro

Der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss des Rates hat Bürgermeister Helge Zychlinski nun mit großer Mehrheit ermächtigt, für insgesamt 119 Räume in Schulen und kommunalen Kindertagesstätten, in denen Kinder im Alter unter zwölf Jahren betreut werden, mobile Luftreinigungsgeräte zu beschaffen. Die Geräte kosten vermutlich 2000 Euro pro Stück – das Ganze geht zunächst auf Rechnung der Gemeinde.

Allerdings erwartet die Wedemark vom Land Niedersachsen die angekündigte finanzielle Unterstützung, auch wenn die Förderrichtlinie noch immer aussteht. „Wir gehen davon aus, dass uns das Land nicht im Regen stehen lässt“, sagt Gemeindekämmerer Joachim Rose.

Die Bundesregierung hatte im Juli angekündigt, für die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte insgesamt 200 Millionen Euro bereitstellen zu wollen. Die Geräte sollen dabei helfen, das Infektionsrisiko soweit wie möglich zu reduzieren. Das Land Niedersachsen hatte ergänzend mitgeteilt, das Fördergeld mit eigenen Mitteln auf eine Förderung von bis zu 80 Prozent aufstocken zu wollen.

Kritik an Bund und Land

Diese Ankündigung habe bei Eltern verständlicherweise große Erwartungen ausgelöst, heißt es seitens der Gemeinde. An der Realschule hatte es sogar eine Unterschriftensammlung gegeben. Eine zügige Ausstattung der Räume sei dennoch bisher durch die noch immer andauernden Verhandlungen von Bund und Ländern zu den Details der Förderrichtlinien blockiert worden.

„Nach außen wird der Eindruck erweckt, dass mit den Bundesmitteln schnell und unbürokratisch mobile Luftreiniger beschafft werden könnten. Das lesen Eltern natürlich auch und fordern berechtigterweise, ihre Kinder schnellstens mit der Technik vor Corona-Viren zu schützen. Dass das aber nicht schnell gehen kann, weil Bund und Land die Voraussetzungen zur Förderung nicht zügig regeln, kommunizieren die zuständigen Ministerien dann lieber doch nicht“, erklären Gemeindekämmerer Rose und Bürgermeister Helge Zychlinski.

Bereits seit Herbst 2020 fördert der Bund den Einbau fest installierter Lüftungsanlagen in Kitas und Schulen. Diese bauliche Veränderungen kosten allerdings viel Zeit und Geld. Die Gemeinde hat bislang 41 Anlagen für rund 700.000 Euro im Schulzentrum in Mellendorf installieren lassen. Weitere 19 Anlagen sollen folgen. Aber in absehbarer Zeit werde es nicht möglich sein, flächendeckend stationäre Lüftungsanlagen einzubauen, sagen Zychlinksi und Rose mit Blick auch auf die Grundschulen. Daher sollen in der Gemeinde nun schnellstmöglich mobile Luftreiniger zum Einsatz kommen. Der Anbau ans Schulzentrum hingegen verfügt über eine zentrale Lüftungsanlage.

Joachim Rose zeigt im Sommer 2020 die neu eingebauten dezentralen Lüftungskästen in den Klassenräumen des Schulzentrum-Altbaus. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Fördervorgaben stehen noch nicht fest

Welche Menge Luft muss umgewälzt werden, welche Art Filter ist zulässig? Müssen die Geräte die Viren auch vernichten, und wie laut dürfen sie sein? Die Fördervorgaben stehen noch nicht fest. Klar ist bisher nur, dass nur Räume für Kinder unter zwölf Jahren durch Bundesmittel gefördert werden – weil für Ältere grundsätzlich ein Impfangebot besteht. Aus diesem Grund dürfen nur allgemeine Unterrichtsräume der Jahrgänge 1 bis 6 sowie Gruppenräume in kommunalen Kitas bestückt werden. Bei Kitas in fremder Trägerschaft ist die Gemeinde bereit, den Eigenanteil von 20 Prozent zu übernehmen. Die Förderung müssen die Träger aber selbst beantragen.

Für die mobile Luftreiniger geht die Gemeinde nun von einem Auftragswert von mehr als 200.000 Euro aus. „Natürlich haben wir bereits im Vorfeld den Markt sondiert und mit Herstellern gesprochen“, erläutert Joachim Rose. Jetzt ist das offizielle Vergabeverfahren gestartet, Anfang September soll die Entscheidung über den Anbieter fallen. „Nach den Herbstferien sollen die Geräte dann laufen“, nennt er den Zeitplan. „Und für den Herbst sind die Geräte ja auch wichtig“, ergänzt der Bürgermeister – für diesen Zeitpunkt erwarten Fachleute einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen.

Von Frank Walter