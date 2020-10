Gailhof/Meitze

Weder die Ortsfeuerwehr Meitze noch die aus Gailhof wird absehbar an einen – zunächst gemeinsam angedachten – Standort im geplanten Gewerbe- und Industriegebiet Neuer Hessenweg am Ortsrand von Gailhof umziehen. Die Meitzer haben abgewunken, die Gailhofer sind mit ihrem bisherigen Feuerwehrgerätehaus noch gut gerüstet. Aber die Gemeinde Wedemark hat vorsorglich eine Fläche reserviert.

Gebiet umfasst Gewerbe und Logistik

„Wir sehen es so: Wir halten eine Fläche vor, vielleicht für in 20 Jahren“, sagt Susanne Bischoff für den Fachbereich Planen und Bauen der Gemeinde. „Auf keinen Fall sollten wir keine Fläche vorhalten.“ Für weitere Planungen an der Stelle sei es aber zu früh. Meitze werde woanders ein Feuerwehrhaus erhalten, Gailhof benötige zurzeit keines. Die Gemeinde habe sich dazu mit beiden Ortsfeuerwehren ausgetauscht.

Diese Informationen bekamen die Kommunalpolitiker in den Diskussionen zur Flächenplanänderung für die Gewerbefläche. Sie bedeuten die Umwandlung von Ackerboden für Gewerbebetriebe und Logistikunternehmen über insgesamt 18 Hektar. Im nördlichen Bereich als eingeschränktes Industriegebiet soll Logistik einen Standort finden, der südliche Teil ist für Gewerbebetriebe vorgesehen. Davon kommen nach derzeitigem Stand 70 Prozent aus der Wedemark und 30 Prozent von außerhalb. Als durchschnittliche Größe gibt die Wirtschaftsförderin der Gemeinde, Antonia Hingler, etwa 2500 Quadratmeter pro Firma an.

Gemeindebrandmeister begrüßt konkrete Planung

Gemeindebrandmeister Maik Plischke äußert sich positiv über die Abstimmungen mit der Gemeinde. „Wir standen zu jedem Zeitpunkt im Austausch mit der Verwaltung.“ Kommunikationsprobleme habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr wie auch die Verwaltung arbeite bedarfsorientiert alle Anforderungen ab, prüfe alle Möglichkeiten und lege sich glücklicherweise nie nur auf eine Version fest. „Dass die Verwaltung eine konkrete Möglichkeit aufgezeigt hat, begrüßen wir außerordentlich“, macht Plischke im Hinblick auf die Flächenreservierung im künftigen Gewerbegebiet deutlich.

Die Meitzer Feuerwehrwiese dient seit vielen Jahren auch als Platz für Zeltlager und Wettbewerbe. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Gemeinde, so sieht es Sprecher Ewald Nagel, habe die Fläche im Plangebiet vorausschauend ausgewiesen und gesichert. „Sie ist zum einen einsatztaktisch gut gelegen und zum anderen verfügbar. Da der Erwerb von Grundstücken bei allen Neubauvorhaben immer noch die größte Schwierigkeit ist, hat sich die Gemeinde diese Option gesichert.“ Nagel betont, dass die vorausschauende Flächenbevorratung auf die Einsatztaktik der Feuerwehr in der Wedemark abgestimmt sei. Der gesicherte Flächenanteil liegt im Norden der Gewerbeflächen.

Das Meitzer Feuerwehrgerätehaus stammt mit seiner Fahrzeughalle aus dem Jahr 1964. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Standortfrage für die Ortsfeuerwehren ist Nagel zufolge deshalb so schwierig, weil die Gemeinde selbst nicht über ausreichende Flächen verfügt. Nach Gesprächen mit den beiden Ortsfeuerwehren werde auf Wunsch der Meitzer gegenwärtig nicht ein gemeinsamer Standort geprüft, sondern ein Neubau als Ersatz am Altbestand am Kapellenweg geprüft. „Da Meitze in der Priorität nach Feuerwehrbedarfsplan oben steht, geschieht dies mit Priorität.“ Für Gailhof bestehe nun eine Reservefläche, die in einigen Jahren gezogen werden könne.

Anwohner fragen nach Brandschutz

Brände in Gewerbegebieten sind ein großes Thema. Wer dort insgesamt für den Brandschutz eintreten werde, wollten in den entscheidenden Gremiensitzungen daher Anwohner aus Gailhof und Meitze wissen – immerhin Nachbarn in Sichtweite. Fest steht: Die Brandbekämpfung obliegt der Gemeinde Wedemark. Doch werden Einzelheiten auch für die Brandbekämpfung erst im noch ausstehenden Bebauungsplan festgesetzt – jetzt ist nur die Änderung des Flächennutzungsplans als vorbereitende Bauleitplanung für das Gebiet beschlossen.

So werde die Verfügbarkeit der notwendigen Löschwassermengen erst im späteren Planungsverlauf zu klären sein, heißt es im Begründungsteil des Flächennutzungsplans. „Ein konkretes Brandschutzkonzept ist im Zuge der konkreten Vorhabenplanung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auszuarbeiten.“

Von Ursula Kallenbach