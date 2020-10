Wedemark

Beim Thema Krach sollten die Wedemärker keine zu hohen Erwartungen haben, dass sofort alles besser wird. Diese einhellige Einschätzung zum Lärmaktionsplan Wedemark teilen selbst die Befürworter in der Politik. Im Gemeinderat beschloss die große Mehrheit dennoch, was wie ein Tiger ohne Zähne gegen den zunehmenden Verkehrslärm in der Wedemark aufgeboten wird. Denn: Die Gemeinde selbst kann nur begrenzt handeln.

Die Entscheidung, was auf Bundesautobahnen, Landes- und Kreisstraßen gegen die Lärmbelastung getan wird, liegt bei den jeweiligen Straßenbaulastträgern. So wäre Bissendorf-Wietze mit solcher Vielfachbelastung aller Straßenkategorien als erstes Beispiel für den langen Atem zu nennen, den es für Veränderungen brauchen wird. Mit den sogenannten Straßenbaulastträgern, also Bund, Land oder Region in die Verhandlungen zu gehen, um etwas in der Wedemark zu erreichen, ist der einzige Weg – und der Lärmaktionsplan gibt die Grundlage dafür mit ausgewiesenen Kartierungen und Lärmbelastungszahlen.

Für Gespräche ist der Plan notwendig

„Um mit den Behörden zu sprechen, brauchen wir den Plan“, führen SPD und CDU unisono an. „Wir verschaffen uns damit eine Argumentationsgrundlage, um Dinge bewegen zu können.“ Um das weitere Verfahren auf den Weg zu bringen, sei die Aktionsplanung ein wichtiger Schritt. Unabhängig davon müsse aber die Gemeinde tätig werden, betonte Jochen Pardey für die SPD. Die Grünen halten den Aktionsplan für nicht mehr als einen „Lärmfeststellungsplan“ und wollen die Wedemärker weiter auffordern, zu sagen, wo es ihnen zu laut ist. Sie stimmten ebenfalls zu.

K107 wird nachgeschoben

Gefordert hat die EU den Plan von den Kommunen. Diese haben ihre Daten dem Land Niedersachsen zu liefern. In der Gemeinde Wedemark lag der Entwurf in einer Bürgerbeteiligung im Juni und Juli aus. Schwerpunkt der eingegangenen Stellungnahmen war die Verkehrssituation in drei Orten: Elze, Meitze und Gailhof. Die bis dahin nicht berücksichtigte K107 (Wennebostel-Gailhof) soll nachgeschoben werden, befand erst jüngst der Bau- und Planungsausschuss und bestätigte damit auch den Gemeinderat. Allerdings: Die Pläne werden im Fünf-Jahres-Zyklus erstellt, und die K107 gerät in den nächsten Zyklus in fünf Jahren.

Bleibt Wedemark auf Kosten sitzen?

Mit dem Plan bekomme die Wedemark gar nichts in den Griff, bleibe aber auf den Kosten sitzen, befürchtet Erik van der Vorm ( FDP). Zu Beginn sei der Plan auf Landesstraßen beschränkt gewesen, und die Verwaltung habe ihn ausgedehnt, monierte Patrick Cordes. Für die WGW lehne er also ab, wie dies umgesetzt wurde. Die Vertreter von FDP, AfD und Wählergemeinschaft Wedemark (WGW) verweigerten ihre Zustimmung, Die Linke enthielt sich.

