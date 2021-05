Wedemark/Fuhrberg

Nächste Woche soll eine neue Zeitrechnung in Sachen Mobilität beginnen – denn in der Wedemark, in Sehnde und Springe geht dann Sprinti an den Start. Das Pilotprojekt in der Region Hannover ist auf dreieinhalb Jahre ausgelegt. Die jährlichen Kosten werden auf etwa 3,5 Millionen Euro beziffert.

„Sprinti ist eine hervorragende Ergänzung für das ÖPNV-Angebot in der Wedemark“, sagte am Freitag Bürgermeister Helge Zychlinski. Damit eröffne sich für alle Gemeindeteile eine riesige Chance. Auch für solche, die bisher eher schlecht an den Linienverkehr angebunden seien.

Denn Sprinti bietet einen großen Vorteil zu normalen Linienbussen: Der Transporter kann auf Abruf gebucht werden. Voraussetzung ist einzig eine auf das Smartphone zu installierende App, danach soll nach nur kurzer Zeit – maximal 20 Minuten – einer der 20 in der Region Hannover rollenden Mercedes-Transporter vorbeikommen. Auch die Fußwege sollen für die Nutzer höchsten 200 Meter betragen. Das Unternehmen Via betreibt Sprinti, es hat mehr als 6500 virtuelle Haltestellen in der Region festgelegt. Das bedeutet, dass die Fahrgäste, egal wo sie sich in ihrer Gemeinde befinden, immer kurze Wege und Wartezeiten haben.

Umstieg erleichtert

Das neue sogenannte On-Demand-System Sprinti beginnt am Dienstag, 1. Juni. Dieses soll den Buslinienverkehr in den Pilot-Kommunen ergänzen. „Sprinti“ ist auch im Burgwedeler Ortsteil Fuhrberg, bietet zusätzlich in den Wochenendnächten Anschluss an die letzten S-Bahnen.

Regionspräsident Hauke Jagau lobte das auch als einen riesigen „Schritt für das Wohnen und die Lebensqualität in den ländlichen Gebieten in der Region Hannover“. „Praktisch ist das Angebot eine Taktverdichtung. Damit wird der Umstieg vom eigenen Auto auf den ÖPNV deutlich erleichtert“, sagte er.

Neben Zychlinski sind auch seine Amtskollegen Olaf Kruse aus Sehnde und Christian Springfeld aus Springe voll des Lobes. „Die Einrichtung von Sprinti ist eine Ergänzung des ÖPNV, die wir uns gewünscht haben“, so Kruse. Deshalb freue er sich, dass die Region seine Kommune für den Testbetrieb ausgesucht habe. Kruse ist sich auch sicher, dass das Angebot gut angenommen werde.

Region setzt mit Sprinti Meilenstein

Springfeld geht noch weiter: „Mit Sprinti setzt die Region Hannover einen echten Meilenstein in Richtung Verkehrswende.“ Für ihn sei das die Zukunft. Denn auf Knopfdruck komme ein Fahrzeug, wenn es gebraucht werde. „Damit geht gerade für den ländlichen Bereich ein lang gehegter Traum in Erfüllung“, betont der Springer Bürgermeister.

Auch der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz, ist sich des Erfolges sicher. „Die auffälligen Kleinbusse werden ab dem 1. Juni Aufmerksamkeit in den drei Pilotkommunen erregen.“ Doch allein auf die Optik wollen sich die Verantwortlichen nicht verlassen, betont er. Geplant sind deshalb auch Info-Broschüren, die als Postwurfsendung an die Haushalte verteilt werden und Plakatwerbung. Zudem wurde unter www.sprinti.gvh.de eine eigene Internetseite kreiert. Dort gibt es Details, wie Sprinti funktioniert.

Mit einer App wird Sprinti gerufen

Wer das Angebot nutzen will, braucht die Sprinti-App, die bereits bei Google Play und im App-Store zum Download zur Verfügung steht. Darüber kann die Wunschzeit, der Einstiegsort und das Ziel gebucht werden. Auch Reservierungen, etwa bei wiederkehrenden Terminen sind dank der digitalen Technik möglich.

Und wer kann das neue Angebot nun nutzen? All jene, die eine gültige GVH-Fahrkarte besitzen. Ausgenommen der Kurzstreckenkarte. Sprinti wird innerhalb der drei Pilotkommunen auch dort eingesetzt, wo ein Linienbus aufgrund der geringen Nachfrage wirtschaftlich keinen Sinn macht. In der Wedemark betrifft das die Fahrten der Linien 695, 697, 698 und das Anrufsammeltaxi Wedemark (AST). Das gelte speziell auch in den Abendstunden und am Wochenende. „Das System ist so konfiguriert, dass dem Kunden die Buslinien für seinen Fahrtwunsch angezeigt werden, wenn es zeitlich und örtlich passt“, erläutert Elke van Zadel, die Chefin von Üstra und Regiobus ist.

Via-Geschäftsführerin Valerie von der Tann freut sich ebenfalls, dass es losgeht: „Wir sind startklar.“ Bis zuletzt sei das Fahrpersonal geschult worden. Einziger kleiner Wermutstropfen: Pandemiebedingt nimmt Sprinti zunächst nur vier statt sechs Gäste sowie nur einen statt zwei Rollstuhlfahrende mit, die über einen am Heck montierten Hublift ins Fahrzeug gelangen können. Dafür hatte die Region jüngst 32 Haltestellen barrierefrei umbauen lassen.

Von Sven Warnecke