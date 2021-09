Wedemark

Im Fall der rechtsextremen Wehrsportgruppe hat es eine weitere Razzia in der Wedemark gegeben. Die Polizei durchsuchte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein weiteres Objekt. Vor einer Woche schlugen die Beamten erstmals zu, damals wurden sieben Gebäude in drei Bundesländern durchsucht – darunter auch in Mellendorf im Norden der Region Hannover. Dabei entdeckten die Polizisten Waffen und Munition.

Am Dienstag schlug das Spezialeinsatzkommando nun erneut in der Wedemark zu. Die Beamten fanden weitere Waffenteile und Munition. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sich nach der ersten konzertierten Aktion in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin Hinweise ergeben, dass einer der neun Beschuldigten ein weiteres Versteck besaß. Ob die nun gefundenen Gegenstände strafrechtlich relevant sind, werde geprüft.

Sechs Bundeswehr-Reservisten verdächtig

Die rechtsextreme Wehrsportgruppe soll aus neun Männern im Alter von 37 bis 53 Jahren bestanden haben, unter ihnen sechs Reservisten der Bundeswehr. „Die Beschuldigten sollen eine bewaffnete Gruppe gebildet oder befehligt haben“, sagte Wiebke Bethke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg, nach der ersten Razzia. Bei den ersten Durchsuchungen fanden die Beamten zahlreiche Waffen, Munition und Datenträger. Rechtsextreme Wehrsportgruppen haben meist das Ziel, einen bewaffneten Umsturz vorzubereiten. Verhaftet wurde bislang keiner der Verdächtigen.

Von Peer Hellerling