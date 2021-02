Wedemark

Die Polizei in Mellendorf sucht Zeugen für zwei Unfallfluchten innerhalb weniger Stunden mit einem Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 16.40 Uhr auf der L380 zwischen Negenborn und Resse. Eine 56-jährige Langenhagenerin war dort mit ihrem Hyundai unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender Schneepflug den Außenspiegel touchierte. Der Winterdienstfahrer hielt nicht an, möglicherweise hatte er die Kollision gar nicht bemerkt. Der Schaden am Spiegel liegt bei etwa 200 Euro.

Die Ermittlung des Schneepflugfahrers dürfte der Polizei nicht allzu schwer fallen. Bei der Aufklärung der zweiten Unfallflucht ebenfalls am Dienstag sind die Ordnungshüter dagegen dringend auf Zeugen angewiesen. Gegen 23.30 Uhr wurde ein 36 Jahre alter Mann, der auf dem Autohof in Gailhof in seinem Lastwagen geschlafen hatte, eigenen Angaben nach durch ein „Ruckeln“ wach. Als er nachschaute, stellte er einen erheblichen Schaden an dem Führerhaus seines Scania fest.

Hinweise auf den Flüchtigen ergaben sich nicht. Es dürfte sich aber um einen anderen Lastwagenfahrer gehandelt haben. Der Schaden an dem beschädigten Scania beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770, entgegen.

Von Frank Walter