Negenborn/Elze

Ausgerechnet an Heiligabend hat Rainer Backhaus Geburtstag. „Da kann man – als Hausgeburt – wieder an den lieben Gott glauben“, sagt er. Denn nach der Hebamme habe er als erstes wohl den Weihnachtsbaum in der Stube gesehen – seine Berufung und sein Geschäft heute. Auf der Plantage Hof Backhaus bei Negenborn können Kunden sich auf 4,5 Hektar umsehen, einen eigenen Baum aussuchen und selbst mit der Säge umlegen. Nur: an Heiligabend eben nicht. Seinen Geburtstag schlägt Backhaus sich frei.

Die Tage bis Weihnachten sind die Hauptarbeitstage auf der Plantage mit dem Verkauf, aber die Vorbereitungen werden lange vorher getroffen. „1000 bis 1500 Bäume hoffen wir zu verkaufen. Wie viele es waren, wissen wir hinterher“, sagt der gelernte Landwirt. Aber tatsächlich möchte Backhaus nicht jeden Baum fallen sehen. „Das Herz zerreißt es einem bei einem schönen Zuwachsbaum“, sagt er und zeigt exemplarisch auf eine junge Blaufichte. Auch die etwa acht Meter hohe Küstentanne, ein 15 Jahre altes Juwel mit duftenden Nadeln, würde er insgeheim wohl lieber Jahr um Jahr selbst bewundern. „Die würde heute nur noch als Dekobaum in Städten gehen“, erklärt er. Die ebenso hohe Nordmanntanne davor – ebenfalls ein Prachtbaum eignet sich nicht für eine Wohnung.

Gut vorbereitet auf die Käufer auch unter Corona-Regeln ist die Plantage in Negenborn. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Kita hat ihr Bäumchen schon

An große Unternehmen, Garten- und Landschaftsbaubetriebe, auch an Kommunen liefert Backhaus schon vor dem ersten Advent Bäume aus. Während er auf dem Gelände mit seinem Auszubildenden Jannik Höschen unterwegs ist, klingelt alle paar Minuten das Handy; Backhaus nimmt Vorbestellungen an und gibt Auskunft über Öffnungszeiten. Gerade sucht schon Georg Kohne, junger Vater und Ortsbrandmeister aus Negenborn, auf dem Gelände ein Bäumchen für die Kita Kinnerstuuv im Dorf.

Links und rechts weithin von großen und kleinen Bäumen bestandene Schneisen führen in die Plantage. 2008 hat Backhaus die 45.000 Quadratmeter große Fläche, damals noch Wiese, von einer ortsansässigen Familie gepachtet. Die mit 15 Jahren heute ältesten Bäume holte er damals als dreijährige Gehölze aus einer Baumschule. Seither beobachtet Backhaus übers Jahr die Entwicklung in der Natur. „Viele Vögel haben sich hier angesiedelt, erst Bodenbrüter, auch Rebhühner“, erzählt er. Und leider kommen auch die Rehe gern, sie verbeißen die Knospen der jungen Bäume, trotz eines um das Areal gezogenen Zaunes.

Breite Weihnachtsbäume sind nicht beliebt

Während die Jungbäume heranwachsen, sind in den Monaten Mai und Juni Pflegearbeiten erforderlich. „Verschlanken“ ist angesagt, tragende Seitenäste werden weggeschnitten. „Die Leute wollen keine breiten Bäume haben“, erklärt der Fachmann. Natürlich waren so die Tannenbäume über Generationen: breit und in der Zimmerwärme schnell nadelnd. „Der richtige Tannenbaum von früher war bei uns die Rotfichte“, sagt er. „Sein Nachteil: Er nadelt nach drei Tagen. Aber wenn die Leute dann sowieso in den Urlaub fliegen, ist es die passende Wahl.“ Eigentlich. Wenn Corona nicht wäre.

Das sind die Öffnungszeiten der Plantagen Die Weihnachtsbaumplantage in Negenborn, Hannoversche Straße, bietet den Verkauf wieder ab Freitag, 11. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, jeweils ab 10 Uhr und bis zum Einbruch der Dunkelheit an. Vorbestellungen sind unter Telefon (01 60) 8 58 66 71 möglich. Infos im Internet unter wedemark-weihnachtsbaum.de. Die Plantage Scheffel, Kuckucksweg, Siedlung Elze-Hohenheide, bietet den Verkauf von Donnerstag, 10. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr an, dazu am Donnerstag, 24. Dezember, von 10 bis 13 Uhr. Vorbestellungen sind unter Telefon (01 72) 2 18 81 98 möglich. Infos im Internet unter weihnachtsbaum-wedemark.de.

Überwiegend suchen Familien die beliebte Nordmanntanne – sie hat schöne grüne, leicht glänzende Nadeln. „Sie ist tiefgrün – so, wie man sich einen Weihnachtsbaum vorstellt“, bestätigt Backhaus, die Samen stammten aus einem Tal im Kaukasus. Auch die Blautanne habe ihre Liebhaber, eigentlich wiederum eine Fichte aus Arizona. Ganz exklusiv kommt die Nobilis daher, bläulich in der Erscheinung und wohlriechend. „Sie dient oft als Schnittgut für Dekozweige.“

Frische Luft, große Fläche und Abstand

Unter den geltenden Corona-Abstandsregeln könnte diese Plantage 2500 Besucher an frischer Luft gleichzeitig aufnehmen. „Das verläuft sich“, sagt der Betreiber. Außerdem sind Ein- und Ausgänge für die Kauftage geregelt, Schilder weisen auf die Abstands- und Maskenpflicht hin, Desinfektionsmittel werden am Eingang bereitgehalten. Firmen-Events sind dieser Tage nicht gefragt; Teilnehmer aus den Vorjahren kommen jetzt eher einzeln.

Azubi Jannik Höschen bereitet den Netztrichter auf der Plantage in Negenborn vor. Quelle: Ursula Kallenbach

Geschmückt sehen alle gut aus

Die Bügelsägen hängen bereit, das Gerät zum Einnetzen steht. Viele Besucher haben ohnehin Anhänger dabei und laden ihre erstandenen Bäume ohne Netze auf. Was die Käufer mitbringen sollen? „Lust und gute Laune“, wünscht sich der 60-Jährige.

Auch Plantage in Elze ist vorbereitet

Auf 50.000 Quadratmetern haben Käufer auch beim Garten und Landschaftsbau Scheffel am Kuckucksweg in Elze-Hohenheide die Qual der Wahl für den passenden Christbaum. Rolf Scheffel betreibt die Plantage als landwirtschaftlichen Betrieb seit 20 Jahren. Die Abstände zwischen den Bäumen sind groß gehalten, zwischen fünf Arten können Käufer auswählen. Die Plantage in Elze-Hohenheide kann noch auf den letzten Drücker an Heiligabend angelaufen werden.

Auch dort sind für den Weihnachtsverkauf Corona-Auflagen vorgegeben. So ist Ein- und Ausgang gekennzeichnet, eine Desinfektionsstation steht bereit, auf Maskenpflicht wird hingewiesen, am Netztrichter wiederholen sich die Aufforderungen. Angesichts der 50-Hektar-Fläche und der frischen Luft macht sich Scheffel keine allzu großen Sorgen, außerdem setzt er auf die Vernunft der Käufer, Abstand zu halten. „Aber natürlich fällt der Glühweinstand aus“, sagt er.

Wer kann, sollte wochentags kommen

Der Plantagenbetreiber rechnet nicht mit weniger Nachfrage. „Es werden verstärkt die Interessenten kommen, die zu Weihnachten sonst im Urlaub wären und jetzt im Lande sind“, vermutet er – aber äußert doch noch einen dringenden Wunsch an die Käufer. „Es wäre vernünftig, dass die Leute, wenn sie es einrichten können, an den Wochentagen kommen und nicht am Sonnabend zu Stoßzeiten.“

Von Ursula Kallenbach