Bissendorf

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch in Bissendorf zwei Menschen leicht verletzt worden. Den Schaden beziffert ein Sprecher der Wedemärker Polizei auf etwa 3000 Euro.

Nach seinen Angaben musste eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Fiat Panda vor der geschlossenen Schranke am Bahnübergang auf der Scherenbosteler Straße ihr Auto stoppen. Als sich die Bahnschranken wieder öffneten, fuhr eine dahinter stehende 43 Jahre alte Fiat-Punto-Fahrerin bereits an und prallte in das Heck des noch stehenden Panda. Die 32-Jährige sowie ihr Beifahrer wurden dabei verletzt.

Von Sven Warnecke