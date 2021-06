Bissendorf/Schlage-Ickhorst

Zwei Menschen sind in der Wedemark bei Unfällen am Donnerstag und Freitag, 3. und 4. Juni, verletzt worden. In beiden Fällen handelte es sich nach Polizeiangaben um Zweiradfahrer, die anschließend in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, war ein 38 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Freitag gegen 7.50 Uhr auf der Straße Langer Acker in Bissendorf unterwegs. Als er dann nach links auf die Straße Zöllners Garten abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Ford eines 32 Jahre alten Mannes. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer. Der entstandene Schaden steht noch nicht abschließend fest.

Radfahrerin wird beim Abbiegen übersehen

Bereits einen Tag zuvor kam es auf der Langenhagener Straße in Schlage-Ickhorst – der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190 – zu einem Unfall. Dabei wollte gegen 15.45 Uhr eine 54-jährige Caddy-Fahrerin von einem Privatgrundstück nach rechts auf die L 190 einbiegen. Dabei übersah sie nach Auskunft der Polizei eine auf dem Radweg von rechts kommende 31 Jahre alte Radlerin. Nach der Kollision stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden. In diesem Fall beträgt der Schaden etwa 700 Euro.

Von Sven Warnecke