Berkhof

Zwei Menschen sind am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Berkhofer Straße im Einmündungsbereich der Wieckenberger Straße in Berkhof bei einem Unfall verletzt worden. An den insgesamt drei beteiligten Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Wieckenberger Straße – der Umleitungsstrecke für die Autobahn 7 – auf die Berkhofer Straße abbiegen. Dabei habe der junge Mann den vorfahrtsberechtigten Fiat eines 73-Jährigen übersehen, der aus Richtung Elze kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fiat noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW geschleudert. Sowohl der 73-Jährige als auch seine 71-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer und sein 60-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt.

Von Sven Warnecke